Смартфон LG G6 прошел испытания жесткости

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Компания LG Electronics провела ряд сложных испытаний (более жестких, чем традиционно применяемые ускоренные испытания) для оценки работоспособности своего нового флагманского смартфона в самых неблагоприятных условиях.

В ходе испытаний на долговечность отдельно оценивается стойкость к воздействию температуры, влажности, проникновению пыли, влаги и иных посторонних частиц, ударам, падению и другим потенциально опасным воздействиям. В рамках таких испытаний тщательно проверяются различные элементы конструкции смартфона, в том числе процессор, экран, аккумулятор, камера и сканер отпечатка пальца.

Новые комплексные климатические испытания подвергают смартфон воздействию целого ряда факторов одновременно, что позволяет оценить надежность функционирования его компонентов в самых разных ситуациях.

Для повышения надежности компания LG сосредоточила усилия на двух важнейших моментах: отвод тепла и работа аккумулятора. Отвод тепла улучшен благодаря установке тепловой трубки, а вследствие этого и за счет новых конструктивных решений удалось повысить надежность аккумулятора.

Одна из основных задач при проектировании надежного смартфона — обеспечение оптимального отвода тепла. Избыточное тепло не только нагревает корпус настолько, что его некомфортно держать в руке, но и является основной причиной сокращения срока службы аккумулятора. Для улучшения теплоотвода в смартфоне LG G6 установлена специальная теплоотводная трубка. Теплоотводные трубки изготавливаются из меди, имеющей высокую теплопроводность, и широко применяются в ноутбуках и настольных компьютерах для отвода тепла. Система теплоотвода в модели LG G6 помогает снизить температуру процессора на 6–10%. Более того, при проектировании смартфона LG G6 для лучшей теплоотдачи было увеличено расстояние между процессором и еще одним источником тепла — контроллером дисплея.

«С выходом модели G6 мы выводим стандарты надежности и качества на совершенно новый уровень, — отметил Ли Сук-Джонг (Lee Suk-Jong), старший вице-президент и руководитель по международной деятельности компании LG Mobile Communications. — Как всегда, компания LG выпускает надежную продукцию отличного качества, которое гарантируется проводимыми испытаниями. Потребители полностью доверяют нашей продукции».

Модель LG G6 будет представлена 26 февраля на выставке MWC 2017 в Барселоне.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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