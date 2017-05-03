Обзор флагмана LG G6: экран без рамок, двойная камера и прочная защита

Чем запоминаются смартфоны-флагманы G-серии от компании LG, так это процентом новизны в каждой следующей модели. То привычное управление блокировкой и громкостью оказывается на задней грани, то имеем «на борту» первый в мире Quad HD дисплей, то делается упор на тактильность и стиль, и на корпусе замечаем кожу, а то появляется двойная основная камера и, «просто в нагрузку», парочка сменных модулей (с отдельным цифро-аналоговым преобразователем или дополнительными клавишами управления камерой).

Новый флагман, смартфон LG G6 тоже не обделен интересными «фишками», например – экраном с закругленными углами и нестандартным соотношением сторон. Плюс сохранились и зарекомендовавшие себя старые решения. Будем изучать!

Внешний вид, конструкция

На тесте KV.by предсерийный образец, с надписью прямо на корпусе «Not for sale» и без упаковки, документации. Правда, с зарядкой – USB type C, между прочим.

Трудно поверить, но в руках 5,7 дюймовое устройство, при этом габаритные размеры составляют 148,9х71,9х7,9 мм – против 149,4х73,9х7,7 мм у 5,3 дюймового предшественника LG G5. Экран больше, а габариты меньше (0,2 мм толщины не в счет) – обновить смартфон можно только за этот факт!

Экран занимает максимально большую площадь лицевой панели. До краев корпуса всего 8 мм снизу, 6 мм сверху, да по 1 мм слева/справа. Пожалуй, больше увеличивать площадь экрана и не было смысла – объектив фронтальной камеры должен быть все же сверху (удобно), разговорному динамику тоже нужно место, плюс производитель заявляет о степени защиты IP68, что технически тоже требует запасов корпуса.

Кстати о корпусе. Он металлический, но непосредственно металла можно коснуться только по торцам и бокам, так как задняя грань закрыта сверху защитным стеклом – Gorilla Glas 5 по заявлению производителя. Вообще, применено целых три вида защитного стекла. Одно, как отмечено выше, закрывает заднюю грань, другое – полностью лицевую сторону, третье – объективы сдвоенной основной камеры. По факту, LG G6 получается смартфоном в стекле.

Форма корпуса, кстати, нравится – не «зализана», но и ничего не топорщится, не впивается в руку. Защитные стекла «перетекают» в фаски металлической рамки, которая тоже, благодаря скругленным углам смартфона, является единым элементом периметра. На рамке замечено пять небольших пластиковых вставок, буквально по 2 мм – для прохождения радиосигналов. Цвет корпуса называется «ледяная платина», еще бывают «мистический белый» и «космический черный» – да, маркетинг в действии, но звучит красиво.

В управлении смартфоном новизны нет – кнопка включения/блокировки уже традиционно расположена на задней грани устройства, а вот кнопки регулировки громкости, еще с модели LG G5, размещаются на левой стороне.

Основные же сенсорные кнопки управления смартфона наэкранные, удобно, что их состав и расположение можно изменять.

С правой стороны устройства заметен лоток для установки SIM карт, по торцам корпуса расположились отверстие разговорного микрофона, мультимедийный динамик, порт USB type C (снизу) и микрофон-шумодав, разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры (сверху).

На лицевой стороне смартфона, над дисплеем, разместились объектив фронтальной камеры, разговорный динамик и окошки датчиков приближения, автоматической яркости и автофокуса камеры. На оборотной стороне над кнопкой блокировки расположен фотомодуль основной камеры, напоминающий своей компоновкой и окантовкой робота Wall-e – два разнесенных одинаковых объектива и светодиодная вспышка посередине.

Лоток для установки SIM карт стандартно выдвигается при нажатии в предусмотренное отверстие тонким стержнем (спец. ключом, скрепкой и проч.). Можно установить 2 nano SIM карты или одну SIM и карту памяти micro SD. Поскольку заявляется о степени защиты устройства IP68 (пыленепроницаемость, возможность погружения в воду на глубину более 1 м длительностью более 30 минут), на лотке предусмотрен эластичный защитный бортик.

Вопрос, почему при этом, хотя бы для спокойствия пользователя, производители смартфонов со степенью защиты от проникновения не предусматривают затычки для портов USB и разъемов 3,5 мм, остается открытым.

Аппаратная платформа, производительность

Технические характеристики устройства приведены с сайта производителя:

дисплей: 5,7", Quad HD 2880х1440, 564 ppi;

процессор: Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996), 4 ядра, 2,35 ГГц;

оперативная память: 4 Гб;

встроенная память: 64 Гб;

поддержка карт памяти: micro SD, до 2 Тб;

операционная система: Android 7.0;

связь: LTE, UMTS, GSM; поддержка двух SIM;

коммуникации: WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB;

навигация: GPS, A-GPS;

основная камера: 13M + 13M;

фронтальная камера: 5M;

поддержка видео: UHD (3840 x 2160). H.263, H.264, MPEG-4, VP8, VP9, XviD, MJPEG, THEORA, HEVC;

поддержка аудио: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, ALAC(M4A), MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, OPUS(MKV);

размеры: 148,9х71,9х7,9 мм;

масса: 163 г;

АКБ: 3300 мАч.

По аппаратной начинке можно смело сказать, что она достойная. Да, в новом флагмане LG ожидался и новый процессор, но, субъективно, и этой проверенной временем SoC хватит для всех современных задач. Что, кстати, подтверждают и синтетические тесты.

Стоит ли говорить, что смартфон поддерживает все приложения виртуальной реальности, а также съемку и проигрывание 4K видео.

Использование, функциональность ПО

Делимся впечатлениями после недельной эксплуатации LG G6.

Сначала, понятно, экран. Нестандартное соотношение сторон (18:9, как написано на сайте LG, или 16:8, что легче было бы противопоставить «классическим» 16:9, а проще – 2:1) – вещь, в целом, интересная. Фирменное ее название FullVision, а призвано такое соотношение сторон «предоставить обширное пространство для текста, изображений и игр».

Что ж, надо признать, идея сузить и вытянуть дисплей оказалась жизнеспособной. Во-первых, это здорово сказалось на габаритах смартфона – пользоваться 5,7 дюймовым устройством также удобно, как и 5 дюймовым, да и «лопатой» его при этом уже не назовешь. А во-вторых, если вопрос с эргономичностью решен, экрана много не бывает – больше охват в браузере, больше сообщений в мессенджерах на виду, больше просто простора в приложениях.

Да, многие предрекали и настаивают до сих пор, что поддержка разработчиков ПО такого нестандартного соотношения слабая и возможны нюансы, но, субъективно, тестовая эксплуатация смартфона прошла без каких-либо неудобств по этому поводу. По умолчанию, все приложения запускаются на смартфоне в соотношении 16,7:9 (эдакая «золотая середина»), но можно внести изменения и выбрать еще два варианта: 16:9 или 18:9.

А вот вторая «фишка» экрана, скругленные углы, как-то не нашла практического применения, мало того, по факту, до прямого указания никто их так и не приметил. Что же касается углов обзора, цветопередачи, яркости и контрастности дисплея, то замечаний просто нет, все отлично. Имеются программные корректировки гаммы и возможность инвертировать цвета. Сенсорный ввод десятиточечный.

Двойная основная камера, еще одна отличительная особенность современных флагманов LG G-серии. В этот раз имеем два 13 мегапиксельных сенсора, но разные объективы: один с углом обзора 71 градус и диафрагмой f/1.8, второй широкоугольный, с углом обзора 125 градусов, диафрагмой f/2.4. А еще и там и там есть оптическая стабилизация и фазовый автофокус.

Камера позволяет снимать в соотношениях 4:3, 16:9, 1:1, 18:9, вести запись видео UHD и FHD (16:9, 18:9), осуществлять замедленную и Time-lapse съемку, делать панорамы, клипы, коллажи.

Фокусировка быстрая, HDR «летает», снимки сочные, но больше всего почему-то понравилось, как моментально происходит переключение между камерами (по нажатию программной кнопки), причем даже при съемке видео. Примеры фото с обеих камер приведены ниже.

Фронтальная камера «заточена» на селфи: можно выбрать фильтр, задать оттенок, включить подсветку. Режим HDR включен по умолчанию, есть функция стабилизации видео.

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Порадовал в смартфоне и звук, за что отвечает примененный 32-битный ЦАП класса Hi-Fi ES9218. Несмотря на то, что звучание обеспечивается одним мультимедийным и разговорным динамиком (нет второго мультимедийного), стереокартина получается вполне неплохая. Максимальной громкости для озвучивания аудио и видео контента более чем достаточно, звук при этом чистый, открытый.

Современные флагманы уже не обходятся без сканера отпечатка пальца, есть он и в LG G6. Датчик интегрирован в кнопку включения/блокировки, так что в начале использования силу нажатия на кнопку придется отрегулировать. Функционирует датчик хорошо, ложных срабатываний замечено не было.

Другое дело, что и пользовались им как-то мало – дополнительных функций на него «навесить» нельзя, а для разблокировки смартфона есть фирменная функция Knock Code (двойной тап по экрану). Но, для кого важна больше безопасность, чем скорость, датчик отпечатка будет полезен.

Емкость встроенного аккумулятора составляет «взрослые» 3300 мАч и позволял надеяться, что смартфон не придется заряжать каждый день. Так и вышло, при интенсивном использовании (звонки, мессенджеры, Интернет) устройство способно проработать полных двое суток. Программно можно выбрать профили экономии заряда и/или включить режим энергосбережения.

Переходим к программной части. Смартфон работает под управлением ОС Android 7.0. Интерфейс лаконичен, предустановленных приложений совсем немного, кроме того по умолчанию они объединены в группы, так что рабочих столов, для кого это важно, при первом запуске минимум.

Настроек хватает, для удобства они могут отображаться списком или вкладками по функционалу.

Из интересных особенностей и настроек выделим следующее:

- smart lock – настройки, позволяющие оставаться устройству разблокированным, пока оно находится рядом с владельцем;

- smart settings – включение, выключение, запуск приложений в зависимости от местоположения владельца;

- быстрая кнопка – запуск приложений при помощи кнопок регулировки громкости;

- always-on display – на «выключенном» экране отображается время, дата, уровень зарядки и некоторые уведомления;

- отправка файлов – передача контента между смартфонами по ближней связи.

Работа с двумя «симками» организована знакомо: среди трех стандартных, наэкранных кнопок управления присутствует еще одна – Переключение SIM. Каждое ее нажатие активирует приоритет очередной SIM, что визуально отображается в виде окантованного в прямоугольник значка антенны. Можно задать цветовую схему, приписать каждый контакт в адресной книге к определенной «симке», настроить «умную» переадресацию.

Предустановленное программное обеспечение:

- стандартные приложения Google;

- программы-органайзеры – группа Важное;

- социальные сети – группа Рекомендуемое;

- группа приложений Управление – особо хотелось бы отметить Smart Doctor, LG Mobile Switch, Корзину и, собственно, Управление файлами;

- приложения группы Службы;

- квадратная камера.

Заключение

Если очередной флагман вышел удачным, претензия к нему обычно только одна: «Дорого! Если бы немного (или намного) дешевле». Так случилось и в этот раз. LG G6 – современный, функциональный, производительный и просто добротный смартфон с соответствующей ценой (эх!) в 1460 рублей.