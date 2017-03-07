4G от МТС появился в Орше, Борисове и других городах

Связь четвертого поколения с сегодняшнего дня стала доступна жителям Орши, Борисова, Браслава, Марьиной Горки, Солигорска, Узды, Червени и Березино. Об этом 7 марта 2017 года сообщили в пресс-службе оператора МТС.

До конца весны жители всех этих городов могут получить в подарок от МТС 40 ГБ трафика в сети 4G. Для этого необходимо обратиться в любой салон связи компании до 31 мая 2017 года включительно.

Сеть LTE уже доступна во всех областных и двадцать пяти районных центрах страны. Связь нового поколения также работает на территории национального аэропорта «Минск», олимпийского спорткомплекса «Стайки», индустриального парка «Великий камень» и других.

Убедиться в том, что смартфон или планшет поддерживает 4G, можно с помощью USSD-запроса *464#. Если гаджет умеет работать в сети LTE, но по какой-либо причине не зарегистрировался в ней самостоятельно, следует установить режим «LTE/3G/2G» в настройках его связи.

Напомним, что сеть LTE-Advanced была запущена 17 декабря 2015 года в Минске. Инфраструктуру обеспечила компания beCloud.