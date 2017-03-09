Мастер-класс Василия Мащенко по «Интернету Вещей» пройдет в эту субботу

Мастер-класс Василия Мащенко, руководителя проектов конструкторского бюро Regen и спикера конференции Party Hard! 2017 пройдет уже в эту субботу, 11 февраля, в IT-академии Belhard.
"5 часов от идей до готового девайса "Умная вещь"
Программа мастер-класса
- Что такое платформа Arduino IDE и какими возможностями она обладает?
- Как можно изготовить печатные платы в домашних условиях?
- Как правильно настроить готовое устройство?
- Основы проектирования схем в Altium Designer
- Основы 3D-печати
- Основы проектирования в SolidWorks
Василий Мащенко работает в сфере автоматизации электроники около 40 лет, является автором около 80 публикаций в данных областях, при его участии была открыта школа робототехники в Бобруйске. В год Василий выпускает порядка 10-15 проектов. Василий - спикер крупнейшей в Беларуси конференции по электронике и интернету вещей Party Hard! 2017.
Успейте зарегистрироваться, осталось всего несколько свободных мест!
C помощью мастер-класса вы получите навыки об этапах проектирование сложных интеллектуальных устройств, а также будете знать о подборе специалистов для воплощения вашей задумки.
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