В Беларуси появились первые городские Wi-Fi-автобусы

В общественном транспорте в Беларуси появился бесплатный интернет. Пилотный проект реализован в Гомеле, где по городским маршрутам пустили автобусы с Wi-Fi-доступом для пассажиров, рассказали в компании velcom, обеспечившей реализацию технического решения.

Бесплатным интернетом пассажиры смогут пользоваться на протяжении всего маршрута движения автобуса. Для этого автобусы оснащены роутерами Cisco, которые получают сигнал через 3G-сеть, после чего раздают трафик пассажирам по технологии Wi-Fi. Сеть обеспечивает устойчивый прием в любой точке салона.

На первом этапе Wi-Fi появился в 20 автобусах, которые курсируют в Гомеле по самому протяженному автобусному маршруту № 17 «микрорайон Кленковский – Медгородок». Одновременно пользоваться бесплатным интернетом смогут до 80 пассажиров.

Чтобы пользоваться бесплатным интернетом, пассажирам нужно пройти идентификацию. Для этого в velcom разработали специальный портал авторизации. Механизм максимально упрощен: на номер телефона пользователя приходит SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку на портале. Такая схема одобрена регулятором и полностью соответствует требованиям законодательства.

«Запуск Wi-Fi в городских автобусах Гомеля – лишь первый этап. Мы рассчитываем, что бесплатный интернет появится в общественном транспорте и в других городах. «Гомельоблавтотранс» выступил новатором, на которого будут «равняться» другие перевозчики. Сейчас 3G-сетью покрыта почти вся территория Беларуси, а это значит, что аналогичные решения мы можем реализовать в любом населенном пункте – везде, где в этом есть потребность», – отметили в velcom.