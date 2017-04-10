В БГУИР разработали детектор для защиты от утечки информации

Детектор для защиты от утечки информации разработали в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщил БЕЛТА проректор по научной работе БГУИР Анатолий Осипов.

"Одна из наших последних разработок - детектор для проверки вычислительной техники на выявление аппаратных средств незадекларированных возможностей, например, прослушивающих устройств. Это изделие позволит обеспечивать безопасность, исключить возможность утечки информации. Детектор основан на принципиально новом методе. Он прошел испытания и готовится к поставке в силовые структуры Беларуси", - рассказал Анатолий Осипов.

Еще одна разработка БГУИР - высотомер миллиметрового диапазона длин волн, который предназначен для установки на беспилотные летательные аппараты. "Уже осуществлены поставки этого оборудования на предприятия государственного военно-промышленного комплекса. К данному изделию проявляют интерес наши партнеры из таких стран, как Индия, Китай, Иран, Судан, Египет", - добавил проректор по научной работе.

Кроме того, в БГУИР был разработан многофункциональный широкодиапазонный генератор сигналов, который может быть использован для настройки, ремонта оборудования различного назначения - радиолокационного, телекоммуникационного, станций помех. "Сейчас завершена метрологическая аттестация. К изделию проявляют интерес белорусские и российские предприятия. Оно выполнено на уровне лучших мировых изделий ведущих фирм", - отметил Анатолий Осипов.