Microsoft представила простой способ аутентификации без пароля

Приложение Microsoft Authenticator теперь может сэкономить вам время на входе в любой сервис, для которого требуется наличие аккаунта компании. Продукт обзавёлся функцией, которая позволяет целиком и полностью пропустить при входе ввода пароля.

Мобильный вход Microsoft работает аналогично тому, как Google обрабатывает запросы на аутентификацию через мобильное приложение, доступное на iOS, Android и Windows Phone. Тем не менее, в случае с Microsoft Authenticator вводить пароль не нужно.

Настроив аккаунт в приложении редмондской компании, через настройки можно активировать функцию аутентификации через телефон. В следующий раз при входе в аккаунт Microsoft с компьютера нужно будет лишь ввести имя пользователя. После этого на телефон придёт уведомление для одобрения входа на ПК.

Достаточно нажать на кнопку подтверждения, и вход будет осуществлён. Уведомления выступают в качестве защиты от неавторизованных попыток доступа. Microsoft Authenticator также может создать уникальный код, который служит как запасной вариант для входа.

Конечно, всегда можно переключиться обратно на более привычную систему входа и снова начать вводить пароль при каждой попытке аутентификации. Эта возможность пригодится, например, в тех случаях, когда телефона нет под рукой.

Тем не менее, по словам Microsoft, новый вариант «проще стандартной двухфакторной аутентификации и значительно более безопасный, чем один лишь пароль».