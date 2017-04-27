Такси-сервис Gett за $200 млн. приобрел Juno

Такси-сервис Gett приобрел Juno, который был основан создателями популярного мессенджера Viber. Проект был создан в мае 2015 года и уже к августу 2016 года преодолел рубеж в миллион поездок, тем самым став самым быстрорастущим конкурентом Uber, сообщает БЕЛТА.

Цена сделки составила 200 миллионов долларов. Сделка отразится на всем существующем бизнесе “Juno”, в том числе и на водителях, и на сотрудниках. Отмечается, что поглощение поможет Gett укрепить свои позиции на рынке и обойти некоторых конкурентов.

Такси-сервис Gett работает более чем в ста городах мира, в то время как “Juno” работает только в Нью-Йорке.

