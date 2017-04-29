В Беларуси появился travel banking с бесплатными путешествиями

В Беларуси появился travel banking – полная банковская поддержка туристов в стране и за рубежом. Для них «БПС-Сбербанк» разработал первую travel-карту ComPass с бесплатными путешествиями и открыл Sky Club, которым будут охвачены сотни авиакомпаний во всем мире, сообщили в пресс-службе банка.



Новая платформа открывает Беларуси сферу travel banking. Владельцы специальных карт могут получать скидки на авиабилеты, пользоваться бесплатными поездками, обращаться в консьерж-службы и свободно проходить в бизнес-залы европейских аэропортов. Кроме того, туристический «пластик» возвращает деньги с покупок и позволяет оформить шенгенскую и другие визы со скидкой.



«Белорусам теперь не надо искать, где дешевле – путешествовать можно бесплатно. Никогда еще в стране не была реализована возможность приобретать билеты со скидкой, размер которой зависит лишь от безналичной активности туриста, – отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Олег Бородко. – Схема проста: чем больше платишь, тем дешевле можно путешествовать и тем дешевле будут покупки. С запуском новой картой и открытием Sky Club в Беларуси появился travel banking».



В Беларуси насчитывается более 1 млн. активных туристов. На такую аудиторию и рассчитывают разработчики технологии travel banking. Предполагается, что теперь путешествовать станет проще и дешевле – прежде всего, по Европе. Платформа будет поощрять и внутренний туризм: к программе подключат национальные туробъекты. Карта станет туристическим пропуском, который позволит отказаться от некоторых документов и избежать многих формальностей и ограничений.



Первый в стране Sky Club позволит летать со скидками на рейсах сотен международных авиакомпаний. При оплате картой на счёт будут поступать бонусы из расчета 1 балл за 1 евро, которыми можно платить за авиабилеты, номера отелей и трансферы. Управлять бонусными деньгами можно из личного онлайн-кабинета.



Белорусские туристы также смогут бесплатно пользоваться консьерж-службой. Специалисты помогут организовать персональный тур, заказать билеты в театр, забронировать столик в ресторане или достать приглашение на закрытое светское мероприятие. Белорусам обещают помощь почти в любом городе на планете.



Карта включает полный пакет автопомощи: её владельцу бесплатно подвезут топливо, вызовут эвакуатор или починят автомобиль в любом месте Беларуси. Рассчитывать на помощь можно и за границей – в странах Европы. Для автомобилистов также действует круглосуточная техподдержка.



Карта включает в себя страховку на 30 тыс. евро, которая охватывает поездки сроком до 20 дней. Предусмотрены также пакеты со страховой суммой повыше и большим сроком пребывания за границей. Причем одну страховку можно использовать для всех членов семьи.



Туристы также могут пользоваться скидками и бонусами в крупных городах по программе «Бесценные города». Кроме того, теперь им открыт свободный доступ в бизнес-залы MasterCard в европейских столицах. В Минске скидки по travel-карте предоставляют более 3 тыс. организаций – от ресторанных сетей до служб такси и турфирм.



Travel-банкинг отличает повышенный кэшбэк за шоппинг: карта вне зависимости от валюты возвращает 0,8% от суммы каждой покупки в Беларуси и за рубежом. Есть и бесплатное SMS-оповещение, за пополнение счета с других карт банка комиссия не взимается.



Карты на выбор можно привязать к одной из четырех валют – долларам, евро, белорусским или российским рублям. Представлен пластик в трех видах – от стандартного до эксклюзивного (MasterCard Black Edition). Выпускают travel-карту сроком на 1-3 года, а стоимость трехлетнего обслуживания в базовом пакете составит 80 рублей (около 2 BYN в месяц). Платить в оффлайне можно бесконтактно: технология Мasterсard EMVCo позволяет делать это в одно касание. ComPass также обладает повышенной защитой при расчетах в интернете: сервис SecureCode при каждом онлайн-платеже запрашивает дополнительный код, который знает лишь обладатель карты. До 5 мая карта доступна по предзаказу с 50-процентной скидкой.