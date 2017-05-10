Новый браузер Opera теперь поддерживает мессенджеры

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С выходом сегодня новой версии под кодовым названием Reborn Opera стала первым крупным браузером, позволяющим открывать веб-версии популярных мессенджеров в браузере без необходимости установки каких-либо расширений и приложений.
Теперь в Opera можно общаться со своими друзьями непосредственно во время работы в сети. В новом функционале браузера пользователи найдут:
- Быстрый доступ к веб-версиям популярных мессенджеров – Facebook Messenger и WhatsApp – прямо из боковой панели браузера. Веб-версия Telegram может быть активирована после предварительной настройки боковой панели
- Боковую вкладку для мессенджеров, которая позволяет одновременно общаться и путешествовать по всемирной сети
- Возможность закрепить вкладку мессенджера для еще более удобного и быстрого общения
- Возможность легко поделиться фото, просто перетащив любую картинку из сети к иконке мессенджера
- Клавиши быстрого доступа для быстрого переключения между мессенджерами
- Кнопку меню для выхода из мессенджеров прямо в браузере
Браузер Opera доступен бесплатно для Windows, Mac и Linux.
Комментарии
Да пусть что угодно поддерживает -- не поставлю. Потому что после ранее сделанных заманух всё прахом. "Умерла -- так умерла!" -- народная мудрость.
Каждый выбирает инструмент, тот который ему удобен. Попробовав поработать в этом браузере, другие статут ненужны. Простой, быстрый, удобный, + новые фишки, каждый раз радуют...
Ага. В старой "опере" было фишек дофига. Вплоть до того, что комп мог мини веб-сервером служить. И?
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