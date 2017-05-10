Новый браузер Opera теперь поддерживает мессенджеры

С выходом сегодня новой версии под кодовым названием Reborn Opera стала первым крупным браузером, позволяющим открывать веб-версии популярных мессенджеров в браузере без необходимости установки каких-либо расширений и приложений.

Теперь в Opera можно общаться со своими друзьями непосредственно во время работы в сети. В новом функционале браузера пользователи найдут:

Быстрый доступ к веб-версиям популярных мессенджеров – Facebook Messenger и WhatsApp – прямо из боковой панели браузера. Веб-версия Telegram может быть активирована после предварительной настройки боковой панели

Боковую вкладку для мессенджеров, которая позволяет одновременно общаться и путешествовать по всемирной сети

Возможность закрепить вкладку мессенджера для еще более удобного и быстрого общения

Возможность легко поделиться фото, просто перетащив любую картинку из сети к иконке мессенджера

Клавиши быстрого доступа для быстрого переключения между мессенджерами

Кнопку меню для выхода из мессенджеров прямо в браузере

Браузер Opera доступен бесплатно для Windows, Mac и Linux.