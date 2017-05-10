Новый браузер Opera теперь поддерживает мессенджеры

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С выходом сегодня новой версии под кодовым названием Reborn Opera стала первым крупным браузером, позволяющим открывать веб-версии популярных мессенджеров в браузере без необходимости установки каких-либо расширений и приложений. 

Теперь в Opera можно общаться со своими друзьями непосредственно во время работы в сети. В новом функционале браузера пользователи найдут:

  • Быстрый доступ к веб-версиям популярных мессенджеров – Facebook Messenger и WhatsApp – прямо из боковой панели браузера. Веб-версия Telegram может быть активирована после предварительной настройки боковой панели
  • Боковую вкладку для мессенджеров, которая позволяет одновременно общаться и путешествовать по всемирной сети
  • Возможность закрепить вкладку мессенджера для еще более удобного и быстрого общения
  • Возможность легко поделиться фото, просто перетащив любую картинку из сети к иконке мессенджера
  • Клавиши быстрого доступа для быстрого переключения между мессенджерами
  • Кнопку меню для выхода из мессенджеров прямо в браузере

Браузер Opera доступен бесплатно для Windows, Mac и Linux.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Да пусть что угодно поддерживает -- не поставлю. Потому что после ранее сделанных заманух всё прахом. "Умерла -- так умерла!" -- народная мудрость.

Аватар пользователя Tim

Tim

mike пишет:

Да пусть что угодно поддерживает -- не поставлю. Потому что после ранее сделанных заманух всё прахом. "Умерла -- так умерла!" -- народная мудрость.

Каждый выбирает инструмент, тот который ему удобен. Попробовав поработать в этом браузере, другие статут ненужны. Простой, быстрый, удобный, + новые фишки, каждый раз радуют...

+2
Аватар пользователя mike

mike

Простой, быстрый, удобный, + новые фишки, каждый раз радуют...

Ага. В старой "опере" было фишек дофига. Вплоть до того, что комп мог мини веб-сервером служить. И?

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