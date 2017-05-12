Microsoft: более тысячи Win32-приложений перенесены в Windows Store

В первый день ежегодной конференции разработчиков Build корпорация Microsoft сообщила, что уже более тысячи «традиционных» Win32-приложений на данный момент портированы в магазин Windows Store, отметив, что ошеломлена откликом разработчиков в последнее время. Напомним, что набор инструментов Project Centennial для помощи разработчикам по преобразованию Win32-программ в универсальные приложения был анонсирован 8 месяцев назад.

Перенос программ в магазин Windows Store даёт разработчикам не только новые возможности вроде хранения настроек в облаке, поддержки голосового помощника Cortana, покупки внутри приложений или живых плиток, но собственно и новую площадку для продаж, а также упрощённый выход на платформы вроде Xbox One и Windows 10 Mobile.

Именно поэтому, по словами инженеров Microsoft, разработчикам нравится Project Centennial. Во время Build был показан слайд под заголовком «истории успеха». Он включал несколько настольных программ, которые уже появились в Windows Store и дали разработчикам новый импульс. Речь идёт о таких приложениях, как Kodi, Evernote, Musicmatch и Magix. Учитывая эти имена, есть некоторое сомнение, что большинство из заявленной тысячи программ были перенесены именно из среды Win32, а не Android.

Рост количества предложений в Windows Store, в том числе за счёт портирования настольного ПО, — отличная новость для Microsoft и конечных пользователей. Однако не секрет и то, что многие значимые компании пока сторонятся Windows Store — прежде всего, речь идёт, конечно, о браузерах. В настоящее время в магазине приложений Microsoft нет веб-обозревателей ни от Mozilla, ни от Google. В своё время обе компании предпринимали шаги по переносу своих браузеров в Windows Store, но вначале Google, а затем и Mozilla отказались от этой идеи.