В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10

Ubuntu, SUSE и Fedora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конференции Microsoft Build 2017 в Сиэтле, США, вице-президент Microsoft по вопросам Windows & Devices Терри Майерсон (Terry Myerson). Одновременно он упомянул о намерении компании добавить совместимость с SUSE и Fedora в подсистему Windows для Linux (WSL), которая пока что рассчитана только на работу с Ubuntu.

«Под установкой Ubuntu, SUSE и Fedora внутри Windows 10 понимается не полноценная установка дистрибутива с графическим интерфейсом, дисплейным сервером и набором приложений X11. Речь идет только о пользовательском пространстве и среде разработки, без издержек на виртуализацию и эмуляцию», — поясняет ресурс OMG!Ubuntu! При этом будут доступны все утилиты командной строки, которые присутствуют в обычной установке. При желании пользователь может запустить более одного дистрибутива одновременно. Помимо Windows 10 дистрибутивы смогут работать в облегченной системе Windows 10S, рассчитанной на нужды образования, которая позволяет устанавливать приложения только из Windows Store.

Возможность установить Ubuntu, SUSE и Fedora должна сделать Windows-устройства более привлекательными для разработчиков, которым нужен доступ к системам с открытым кодом, пишет ресурс The Verge. В частности, это могут быть школьники или студенты, изучающие программирование и использующие Windows 10S. Это должно в перспективе увеличить число пользователей Windows.