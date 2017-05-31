Яндекс может закрыть свои офисы в Киеве и Одессе

После обысков СБУ в офисах Яндекс, местное руководство приняло решение закрыть представительство компании на территории Украины, а сотрудникам якобы предлагают переехать в Россию, там компания обеспечит их рабочими местами.

В первых числах июня Яндекс озвучит официальное заявление. Эта информация обнародована одесским новостным сайтом Timer, который ссылается на внутренние источники в недрах одесского офиса Яндекс.

Однако официального заявления от Яндекса не было. Директор Яндекс Украина, Сергей Петренко в личном блоге пишет следующее:

"Меня в последние два дня опять осаждают журналисты с просьбой прокомментировать, придти в эфир и поговорить — ну, понятно, что про обыски в Яндекс.Украине и всякий разгул фантазии. Хочу окончательно заявить — по моему глубокому убеждению, правильнее и эффективнее влиять на эти действия юридическими способами, а, если и есть необходимость в публичных заявлениях, то именно компании Яндекс и следует их делать.

Мне же самому нет никакого смысла в подобной активности — в моей нынешней деятельности нет ничего, ради чего стоило бы в ранге эксперта с пометкой «экс-директор» светиться в эфире, а тренировать своё умение публично рассуждать именно на этой теме, пожалуй, несколько даже некрасиво по отношению к моим бывшим коллегам и добрым друзьям.

Поэтому, пожалуйста, господа представители различных СМИ, перестаньте тратить своё и моё время — комментариев не будет. Если что-то изменится, я дам вам знать".