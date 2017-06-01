Команда разработчиков из России запустила VPN-бота для Telegram

Сервис под названием TgVPN подключается на устройство через бота @TgVPNbot. В нём есть меню для оплаты услуги и подключения VPN-профиля, который доступен на Android, iOS и MacOS без дополнительных приложений. Для Windows требуется установка клиента OpenVPN, однако его свежие версии не работают на Windows XP.

У TgVPN месяц услуги стоит 5 долларов, три месяца — 12 долларов, однако по реферальным ссылкам можно получить тестовый доступ на два дня. Оплата производится как через банковские карты, так и через криптовалюты Bitcoin и DASH.

После подключения в настройках VPN можно выбрать один из серверов — они расположены в Амстердаме, Франкфурте, Люксембурге, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Сингапуре. Сама компания зарегистрирована в Шотландии, а её сотрудники живут в разных странах: по словам Здольникова, это гарантирует то, что запросы на выдачу информации от властей СНГ будут игнорироваться.

TgVPN позиционируется как «сервис для защиты передаваемых через интернет данных, обхода блокировок и анонимности в интернете».

Скорость в TgVPN не ограничена, однако сервис рассчитан только на персональное использование и не даёт доступ по протоколу BitTorrent. В компании объясняют это тем, что из-за такого трафика на VPN-сервера польётся вал жалоб от правообладателей, и TgVPN приняли решение отказаться от торрентов полностью.

Протестировавшие сервис пользователи демонстрировали показатели скорости скачивания данных на уровне выше 60 Мбит/с и даже 150 Мбит/с. Редактор TJ при подключении к сети на тарифе со скоростью 100 Мбит/с зарегистрировал скорость на уровне 12-20 Мбит/с при подключении к TgVPN.