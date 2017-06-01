Британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали будущее биткоинов (Bitcoin) и других криптовалют. Соответствующее исследование доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Согласно оценкам авторов, доля Bitcoin в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, тогда как суммарная доля других платежных систем вырастет.

Для изучения эволюции мирового рынка криптовалют специалисты использовали нейтральную теорию молекулярной эволюции — полулярную для описания экосистем статистическую модель, позволяющую, в частности, отследить видовую дивергенцию.

Проанализированные данные включают в себя динамику развития около 1,5 тысячи криптовалют, существовавших с 2013 года. Суммарная рыночная капитализация активно используемых в настоящее время примерно 600 криптовалют, по оценкам ученых, в настоящее время растет экспоненциально. Данную систему на протяжении последних лет, по мнению авторов, характеризует ряд постоянных параметров (например, число активно используемых криптовалют), аналоги которых существуют в нейтральной теории молекулярной эволюции.

По состоянию на май 2017 года рыночная капитализация всех криптовалют оценивается в рекордные 91 миллиардов долларов. На Bitcoin приходится около 70 процентов, на другие пять популярных криптовалют (Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash и Monero) — около 20 процентов.