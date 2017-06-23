Новая функция Facebook защитит аватар от копирования и использования

Facebook анонсировала функцию, благодаря которой пользователям не нужно беспокоиться по поводу того, что их аватар могут использовать другие люди.

Социальная сеть начала тестировать нововведение в Индии. Оно призвано защитить тех, чьи фотографии могут быть использованы посторонними со злым умыслом. Функция «Защитник фото» (Photo Guard) не позволяет делать следующее:

загружать изображение профиля человека и делиться им с другими людьми;

отмечать людей на изображении профиля тому, кого нет у вас в друзьях;

делать скриншоты изображения профиля (возможность пока доступна только на Android).

После активации «Защитника фото» аватар пользователя обводится синей рамкой, снизу появляется значок щита. Чтобы дизайн профилей выглядел максимально привлекательно, Facebook наняла иллюстратора Джессику Сингх (Jessica Singh). Она вдохновлялась традиционными индийскими стилями ткани вроде бандхани и кантхи.

Нововведение базируется на исследовании, которое Facebook провела в Индии. Компания выяснила, что «некоторые женщины предпочитают не делиться в Интернете картинками профиля, на которых изображены их лица, поскольку они обеспокоены тем, что может произойти с их фотографиями».

Согласно исследованию, после активации новой функции вероятность того, что кто-то скопирует вашу фотографию профиля, снижается на 75 %. Скоро Facebook надеется запустить «Защитника фото» и в других странах.