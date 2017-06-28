Viber полностью обновляет дополнения для чатов, с помощью которых пользователи приложения получают доступ к сторонним сервисам прямо в окне диалога. Благодаря появлению расширений для чатов пользователеи Viber могут искать и делиться контентом и сервисами других компаний непосредственно в окне диалога, не выходя из мессенджера. Об этом KV.by сообщила пресс-служба компании.

Начиная с сегодняшнего дня, каждый пользователь сможет в окне чата находить и отправлять знакомым любимые видеоролики из YouTube и песни из Spotify, подбирать подходящие отели на Booking.com и узнавать новости журнала Vice. Кроме того, чтобы сделать общение интересным, в мессенджере появится доступ к контенту от GIPHY, Guggy и Getty Images.

Ключевой момент в этом обновлении — интеграция YouTube с чатами Viber. Ссылки на видеоролики YouTube – одна из самых популярных форм контента, пересылаемого пользователями мессенджера, и теперь крупнейшая в мире видеоплатформа доступна прямо в окне чата. Пользователи могут искать, пересылать и даже воспроизводить YouTube видео, не прекращая разговор в Viber.

Новые функции в Viber будут запускаться постепенно и станут доступными для пользователей во всем мире в ближайшие несколько дней.