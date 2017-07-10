В Минске пройдет мастер-класс по AGILE-методологии

Работа Project Manager’a и SCRUM-мастера в IT сфере требует не только знаний методологий управления проектами, но и умения их сочетать, понимать особенности той сферы, в которой работаешь. Нужно уметь работать в команде, решать конфликты, выстраивать взаимоотношения и коммуникации с руководителями, спонсорами, стейкхолдерами проекта. Всеобщее внимание к легким Agile методологиям привело к тому, что многие считают их универсальной таблеткой для любой команды и любого проекта.
Хороший PM умеет работать с требованиями, знает психологию управления, общения, развития и мотивации команды, стремится стать руководителем «команды Звезд» и прокачивать и развивать каждого в своей команде, стремится к универсальной, кроссфункциональной команде.
SCRUM, KANBAN, SCRUMBAN и всевозможные сочетания с тяжелыми методологиями – это не просто красивые слова, это уникальные, эффективные и отлично работающие приемы в IT. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете на моем мастер-классе, который пройдет 23 июля в IT-Академии Belhard.
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Темы мастер-класса:
- Agile: Scrum
- Agile: Kanban
- Agile: Scrum+Kanban=SCRUMBAN;
- Сочетание классики и легких методологий;
- Особенности работы с командой, создание «команды Звезд»;
- Эффективный тайм-менеджмент руководителя проектов;
- Секреты эффективных коммуникаций;
- Стратегическое мышление и руководство проектами.
Пять причин посетить мастер-класс
- Только работающие методы управления проектами;
- Реальные методики управления временем и командой;
- Возможность узнать намного больше, чем предусмотрено; программой, завести полезные знакомства;
- Внедрение услышанного в свою работу уже завтра;
- Ссылка на самую полезную литературу по тематикам мастер-класса.
В результате посещения мастер-класса Вы получите полезные знания в области управления проектами и эффективного сочетания легких и тяжелых методологий. Выведите свою универсальную формулу для успешного ведения проектов, научитесь создавать кроссфункциональные команды и работать с обратной связью. Освоите стоящие инструменты для работы с требованиями заинтересованных лиц, для управления коммуникациями на проекте, для эффективного управления командой проекта.
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О спикере:
Алена Волчек, руководитель проектов, senior Project Manager в Belhard
Опыт работы 8 лет в области разработки и управления проектами.
Работала с компаниями TНК, СЕВЕРСТАЛЬ, РОСНЕФТЬ, СБЕРБАНК РОССИИ, Beeline, ДИКСИ, Министерство Образования Республики Беларусь и др.
Окончила БГУ, БГПУ, МГЛУ И БНТУ, Магистр педагогических наук, Исследователь в области компьютерного моделирования образовательных процессов. Имеет международный диплом MBA - Мастер бизнес-администрирования в управлении проектами. Прошла курсы по SMM, коучингу и развитию персонала, управлению репутационными рисками, командному лидерству и др.
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