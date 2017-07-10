В Минске пройдет мастер-класс по AGILE-методологии

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Работа Project Manager’a и SCRUM-мастера в IT сфере требует не только знаний методологий управления проектами, но и умения их сочетать, понимать особенности той сферы, в которой работаешь. Нужно уметь работать в команде, решать конфликты, выстраивать взаимоотношения и коммуникации с руководителями, спонсорами, стейкхолдерами проекта. Всеобщее внимание к легким Agile методологиям привело к тому, что многие считают их универсальной таблеткой для любой команды и любого проекта.

Хороший PM умеет работать с требованиями, знает психологию управления, общения, развития и мотивации команды, стремится стать руководителем «команды Звезд» и прокачивать и развивать каждого в своей команде, стремится к универсальной, кроссфункциональной команде.

SCRUM, KANBAN, SCRUMBAN и всевозможные сочетания с тяжелыми методологиями – это не просто красивые слова, это уникальные, эффективные и отлично работающие приемы в IT. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете на моем мастер-классе, который пройдет 23 июля в IT-Академии Belhard.

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Темы мастер-класса:

  • Agile: Scrum
  • Agile: Kanban
  • Agile: Scrum+Kanban=SCRUMBAN;
  • Сочетание классики и легких методологий;
  • Особенности работы с командой, создание «команды Звезд»;
  • Эффективный тайм-менеджмент руководителя проектов;
  • Секреты эффективных коммуникаций;
  • Стратегическое мышление и руководство проектами.

Пять причин посетить мастер-класс

  • Только работающие методы управления проектами;
  • Реальные методики управления временем и командой;
  • Возможность узнать намного больше, чем предусмотрено; программой, завести полезные знакомства;
  • Внедрение услышанного в свою работу уже завтра;
  • Ссылка на самую полезную литературу по тематикам мастер-класса.


В результате посещения мастер-класса Вы получите полезные знания в области управления проектами и эффективного сочетания легких и тяжелых методологий. Выведите свою универсальную формулу для успешного ведения проектов, научитесь создавать кроссфункциональные команды и работать с обратной связью. Освоите стоящие инструменты для работы с требованиями заинтересованных лиц, для управления коммуникациями на проекте, для эффективного управления командой проекта.

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О спикере:

Алена Волчек, руководитель проектов, senior Project Manager в Belhard
Опыт работы 8 лет в области разработки и управления проектами.

Работала с компаниями TНК, СЕВЕРСТАЛЬ, РОСНЕФТЬ, СБЕРБАНК РОССИИ, Beeline, ДИКСИ, Министерство Образования Республики Беларусь и др.

Окончила БГУ, БГПУ, МГЛУ И БНТУ, Магистр педагогических наук, Исследователь в области компьютерного моделирования образовательных процессов. Имеет международный диплом MBA - Мастер бизнес-администрирования в управлении проектами. Прошла курсы по SMM, коучингу и развитию персонала, управлению репутационными рисками, командному лидерству и др.

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Опубликовал: KVbot,

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