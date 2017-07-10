В Минске пройдет мастер-класс по AGILE-методологии

Работа Project Manager’a и SCRUM-мастера в IT сфере требует не только знаний методологий управления проектами, но и умения их сочетать, понимать особенности той сферы, в которой работаешь. Нужно уметь работать в команде, решать конфликты, выстраивать взаимоотношения и коммуникации с руководителями, спонсорами, стейкхолдерами проекта. Всеобщее внимание к легким Agile методологиям привело к тому, что многие считают их универсальной таблеткой для любой команды и любого проекта.



Хороший PM умеет работать с требованиями, знает психологию управления, общения, развития и мотивации команды, стремится стать руководителем «команды Звезд» и прокачивать и развивать каждого в своей команде, стремится к универсальной, кроссфункциональной команде.



SCRUM, KANBAN, SCRUMBAN и всевозможные сочетания с тяжелыми методологиями – это не просто красивые слова, это уникальные, эффективные и отлично работающие приемы в IT. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете на моем мастер-классе, который пройдет 23 июля в IT-Академии Belhard.

Темы мастер-класса:

Agile: Scrum

Agile: Kanban

Agile: Scrum+Kanban=SCRUMBAN;

Сочетание классики и легких методологий;

Особенности работы с командой, создание «команды Звезд»;

Эффективный тайм-менеджмент руководителя проектов;

Секреты эффективных коммуникаций;

Стратегическое мышление и руководство проектами.

Пять причин посетить мастер-класс

Только работающие методы управления проектами;

Реальные методики управления временем и командой;

Возможность узнать намного больше, чем предусмотрено; программой, завести полезные знакомства;

Внедрение услышанного в свою работу уже завтра;

Ссылка на самую полезную литературу по тематикам мастер-класса.



В результате посещения мастер-класса Вы получите полезные знания в области управления проектами и эффективного сочетания легких и тяжелых методологий. Выведите свою универсальную формулу для успешного ведения проектов, научитесь создавать кроссфункциональные команды и работать с обратной связью. Освоите стоящие инструменты для работы с требованиями заинтересованных лиц, для управления коммуникациями на проекте, для эффективного управления командой проекта.

О спикере:



Алена Волчек, руководитель проектов, senior Project Manager в Belhard

Опыт работы 8 лет в области разработки и управления проектами.



Работала с компаниями TНК, СЕВЕРСТАЛЬ, РОСНЕФТЬ, СБЕРБАНК РОССИИ, Beeline, ДИКСИ, Министерство Образования Республики Беларусь и др.



Окончила БГУ, БГПУ, МГЛУ И БНТУ, Магистр педагогических наук, Исследователь в области компьютерного моделирования образовательных процессов. Имеет международный диплом MBA - Мастер бизнес-администрирования в управлении проектами. Прошла курсы по SMM, коучингу и развитию персонала, управлению репутационными рисками, командному лидерству и др.