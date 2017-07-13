В России портал госуслуг поставил под удар личные данные пользователей

Специалисты российской компании по информационной безопасности «Доктор Веб» обнаружили на портале госуслуг вредоносный код, способный заражать компьютеры посетителей сайта и красть пользовательскую информацию.

По словам сотрудников «Доктор Веб», вредоносный код заставляет браузер посетителя сайта незаметно связываться с одним из 15 доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. В ответ с доменов могут поступать любые документы, среди которых может оказаться как фальшивая форма ввода данных кредитной карточки, так и перебор набора уязвимостей — они используются с целью получить доступ к компьютеру посетителя портала.

Отмечается, что как минимум пять доменных адресов принадлежат компаниям, зарегистрированным в Нидерландах. «Сертификат безопасности большинства этих сайтов просрочен либо не содержит вредоносного кода, однако ничего не мешает владельцам доменов в любой момент обновить сертификаты и разместить на этих доменах вредоносный программный код», — подчеркивают в «Доктор Веб».

Специалисты добавляют, что информация о вредоносе была передана в техподдержку госуслуг. Тем не менее со стороны администрации сайта до сих пор не поступило никакого ответа.