Опубликована программа конференции Career Development Day

В Беларуси впервые пройдет конференция, которая поможет IT-специалистам узнать о развитии навыков и карьерном росте. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

Мероприятие пройдет 22 июля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий и соберет под одной крышей представителей международных IT-компаний.

Опубликована программа конференции: