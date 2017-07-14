Опубликована программа конференции Career Development Day

В Беларуси впервые пройдет конференция, которая поможет IT-специалистам узнать о развитии навыков и карьерном росте. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.
Мероприятие пройдет 22 июля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий и соберет под одной крышей представителей международных IT-компаний.
Опубликована программа конференции:
|Большой зал
|10:00-10:10
|Торжественное открытие
|10:10-10:30
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Оксана Лагутко, Руководитель отдела продаж РАБОТА.TUT.BY
"Самые востребованные IT-специальности в Беларуси"
|10:30 -11:00
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Виктор Петров, Руководитель отдела серверной и Front-end разработки компании "СофтТеко"
"Эффективные коммуникации проектной команды"
|11:00-11:10
|Перерыв
|11:10-11:30
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Никита Дунец, Директор по развитию бизнеса R-Style Lab
"Технари и продажи: как скрестить ежа и ужа"
|11:30-12:00
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Артем Максименко, Начальник управления развития сети МТС
"IT в телекоме: кто там работает и как туда попасть"
|12:00-12:10
|Перерыв, кофе-пауза
|12:10-12:30
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Сергей Работай, Head of Business Development at InData Labs
"Как найти свою IT-компанию?"
|12:30-13:00
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Николай Дзнеладзе, Resource Manager, Softeq Mobile & GameDev
"Что такое leveling и как измерить seniority: вся правда о продвижении вверх"
|13:00-13:10
|Перерыв, розыгрыш подарков
|13:10-13:30
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Амина Идигова, Консультант по развитию карьеры и созданию личного бренда
"Soft skills: конвертируем свои "мягкие" навыки в "твёрдую" валюту"
|13:30-14:00
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Николай Гаврилов, Business Analyst, Softeq IoT, Embedded & Hardware
"Олдскул или инновации? Почему работать с железом это модно и где этому учат"
|14:00 - 14:10
|Перерыв, кофе-пауза
|14:10 - 14:30
|
Анастасия Герасимова, Руководитель корпоративного обучения "Яндекса"
"Карма разработчика: как это работает в "Яндексе"
|14:30 - 15:00
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Антон Трутнев, Senior Project Manager, Axamit
"Построение ИТ-карьеры на базе Enterprise-решений"
|15:00 - 15:10
|Перерыв, розыгрыш подарков
|15:10 -15:40
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Сергей Трухан, Научно-производственное объединение "РусБИТех"
"Astra Linux - новые возможности для карьерного роста"
|15:40 - 16:00
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Алена Волчек, Senior PM Belhard
"Все "за" и "против" повышения в руководители проектов"
|16:00 - 16:20
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Михаил Хазан, Заместитель руководителя бизнес-инкубатора ПВТ
"Чем бизнес-инкубатор может помочь IT-стартапу?"
|16:20 - 16:30
|Торжественное закрытие
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