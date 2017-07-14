Опубликована программа конференции Career Development Day

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В Беларуси впервые пройдет конференция, которая поможет IT-специалистам узнать о развитии навыков и карьерном росте. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

Мероприятие пройдет 22 июля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий и соберет под одной крышей представителей международных IT-компаний. 

Опубликована программа конференции:

  Большой зал
10:00-10:10 Торжественное открытие
10:10-10:30

Оксана Лагутко, Руководитель отдела продаж РАБОТА.TUT.BY

"Самые востребованные IT-специальности в Беларуси"
10:30 -11:00

Виктор Петров, Руководитель отдела серверной и Front-end разработки компании "СофтТеко"

"Эффективные коммуникации проектной команды"
11:00-11:10 Перерыв
11:10-11:30

Никита Дунец, Директор по развитию бизнеса R-Style Lab

"Технари и продажи: как скрестить ежа и ужа"
11:30-12:00

Артем Максименко, Начальник управления развития сети МТС

"IT в телекоме: кто там работает и как туда попасть"
12:00-12:10 Перерыв, кофе-пауза
12:10-12:30

Сергей Работай, Head of Business Development at InData Labs

"Как найти свою IT-компанию?"
12:30-13:00

Николай Дзнеладзе, Resource Manager, Softeq Mobile & GameDev

"Что такое leveling и как измерить seniority: вся правда о продвижении вверх"
13:00-13:10 Перерыв, розыгрыш подарков
13:10-13:30

Амина Идигова, Консультант по развитию карьеры и созданию личного бренда

"Soft skills: конвертируем свои "мягкие" навыки в "твёрдую" валюту"
13:30-14:00

Николай Гаврилов, Business Analyst, Softeq IoT, Embedded & Hardware

"Олдскул или инновации? Почему работать с железом это модно и где этому учат"
14:00 - 14:10 Перерыв, кофе-пауза
14:10 - 14:30

Анастасия Герасимова, Руководитель корпоративного обучения "Яндекса"

"Карма разработчика: как это работает в "Яндексе"
14:30 - 15:00

Антон Трутнев, Senior Project Manager, Axamit

"Построение ИТ-карьеры на базе Enterprise-решений"
15:00 - 15:10 Перерыв, розыгрыш подарков
15:10 -15:40

Сергей Трухан, Научно-производственное объединение "РусБИТех"

"Astra Linux - новые возможности для карьерного роста"
15:40 - 16:00

Алена Волчек, Senior PM Belhard

"Все "за" и "против" повышения в руководители проектов"
16:00 - 16:20

Михаил Хазан, Заместитель руководителя бизнес-инкубатора ПВТ

"Чем бизнес-инкубатор может помочь IT-стартапу?"
16:20 - 16:30 Торжественное закрытие

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Опубликовал: KVbot,

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