Microsoft улучшила работу с переписками и аккаунтами в мобильных приложениях Outlook

Microsoft анонсировала обновления для почтовых приложений Outlook на iOS и Android. Компания улучшила работу с переписками и упростила переключение между аккаунтами.

При ответе на письмо теперь открывается специальный интерфейс, через который с помощью символа @ можно отмечать сотрудников и друзей. Этот же интерфейс позволяет во время написания ответа видеть всю переписку. Также Outlook автоматически открывает групповые переписки на первом сообщении: это полезно, если вы читаете длинную цепочку писем.

В приложениях стало проще переключаться между аккаунтами. Сервис поддерживает аккаунты Outlook, Gmail и Office 365, но переход от одного к другому долгое время был далеко не самым удобным. Теперь Microsoft добавила новый интерфейс выбора аккаунтов с улучшенным просмотром папок. Доступ к каталогам вроде черновиков стало получить гораздо проще.

Компания также намекнула на обновлённый интерфейс поиска, который появится в мобильных приложениях Outlook позже. Поиск станет центральным элементом упрощённой панели в нижней части экрана. При нажатии на него будут отображаться недавние контакты и файлы. Новый интерфейс работает на базе технологии Graph от Microsoft. Это означает, что через него можно будет искать информацию о зарезервированных авиабилетах, посылках и недавних вложениях.

Новые функции, связанные с переписками и аккаунтами, уже должны стать доступны тем пользователям iOS, ящики которых зарегистрированы в Outlook и Gmail. В ближайшие дни обновление доберётся до пользователей почты Office 365. Новые возможности поиска появятся на iOS «скоро». А в приложение для Android все описанные функции компания постарается добавить в ближайшие пару месяцев.