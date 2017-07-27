В России могут ввести миллионные штрафы за клевету в соцсетях

В рамках осенней сессии депутаты Государственной думы рассмотрят законопроекты о введении повышенных штрафов за распространение противоправного контента и клеветы в социальных сетях. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявления первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрея Исаева.

Уточняется, что речь идёт о двух документах. Один из них определяет требования к администраторам социальных сервисов. Второй документ предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части размеров штрафов. «От 3 до 5 млн с физического лица и от 30 до 50 млн рублей с юридического лица», — заявил господин Исаев.

Предполагается, что уже в начале осенней сессии авторы будут настаивать на рассмотрении обоих законопроектов в первом чтении. Существует большая вероятность, что документы будут утверждены.

Правда, пока существует ряд вопросов в отношении того, как именно будут исполняться требования законов. Дело в том, что российские и иностранные социальные сети могут оказаться в неравных условиях. Последние попросту могут уклоняться от выполнения предъявляемых требований.

По словам господина Исаева, предпринимаемые в настоящее время действия по удалению противоправного контента из соцсетей «зачастую остаются неэффективными». Предлагаемые изменения могут изменить сложившуюся ситуацию.