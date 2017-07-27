Белорусский космический аппарат за пять лет заснял более 120 млн кв.км территории Земли

Белорусский космический аппарат (БКА) за пять лет заснял более 120 млн кв.км территории Земли, сообщил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, сообщает БЕЛТА.

БКА уже пять лет успешно работает в составе российско-белорусской орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли - вместе с российским "Канопус-В". "За это время БКА работал бесперебойно, эффективно функционировала и наземная инфраструктура, которая обеспечивала управление и прием космической информации. За пять лет белорусский аппарат произвел съемку более 120 млн кв.км. Территория Беларуси была покрыта съемкой многократно", - рассказал Сергей Золотой. Информацией, передаваемой БКА на Землю, пользуются более 10 министерств Беларуси.

Органам госуправления она предоставляется бесплатно в соответствии с действующим законодательством, добавил главный конструктор. Как отметил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по автоматическим космическим комплексам Михаил Хайлов, оба космических аппарата в группировке отработали гарантийный срок и продолжают успешно функционировать.

"Россия и Беларусь с запуском этих аппаратов приобрели импортонезависимость по оптико-электронной аппаратуре. Ранее за получением данных страны были вынуждены обращаться за рубеж", - пояснил Михаил Хайлов. Он также выразил надежду, что аппараты группировки будут еще не один год поставлять необходимую информацию. В настоящее время ведутся работы над созданием российско-белорусского спутника высокого разрешения. Он будет иметь улучшенные по сравнению с БКА технические характеристики. "Это существенно расширит возможности спутниковой съемки. Мы высоко оцениваем сотрудничество с белорусскими коллегами", - подытожил Михаил Хайлов.