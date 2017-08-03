В Лас-Вегасе арестовали программиста, остановившего вирус WannaCry

В США арестовали программиста из Великобритании Маркуса Хатчинса (Marcus Hutchins), который остановил атаку вируса-вымогателя WannaCry в мае 2017 года. Ему не предъявили обвинений, представители американских спецслужб никак не прокомментировали задержание.

Представитель Национального британского центра кибербезопасности подтвердил арест Хатчинса, но не раскрыл никаких подробностей. «Это дело касается правоохранительных органов, комментарии неуместны», — отметил он.

Министерство юстиции США заявило, что Хатчинса задержали за создание вредоносной программы в 2014-2015 годах. Суд штата Висконсин выдал ордер на арест программиста, который якобы участвовал в написании трояна Kronos, атаковавшего банковскую систему.

Коллега британского программиста написал, что Хатчинса задержали агенты ФБР. Он попросил читателей в Твиттере помочь найти юриста.