Яндекс.Деньги подключились к ЕРИП

Жители Беларуси теперь могут пополнять кошелёк в Яндекс.Деньгах через все банки и платёжные системы, которые работают с Единым расчётным информационным пространством республики (ЕРИП). Это стало возможным благодаря сотрудничеству Яндекс.Денег, БПС-Сбербанка и ISEC-System.

ЕРИП объединяет 23 банка и более 15 тыс. точек приёма наличных по всей Беларуси: банкоматы, кассы, инфокиоски, платёжные терминалы. Пополнить кошелёк пользователи Яндекс.Денег могут наличными в любом из этих пунктов или через интернет-банкинг. Кроме того, положить средства на счёт по-прежнему можно на сайте Яндекс.Денег с помощью банковской карты.

Чтобы пополнять кошелёк и пользоваться его возможностями, жители Беларуси должны пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах. Для этого достаточно прийти с паспортом и заявлением в минский офис ISEC-System или любое отделение БПС-Сбербанка либо прислать данные через интернет-банкинг БПС-Сбербанка.

Яндекс.Деньги помогают белорусским пользователям отправлять денежные переводы и оплачивать онлайн-покупки популярными способами — из электронных кошельков, с банковских карт и наличными. Кошелёк в Яндекс.Деньгах — самый популярный в рунете, по данным исследований Markswebb Rank & Report на 2016 год и Mediascope на 2017. К началу этого года у сервиса было около 30 млн пользователей, каждый день открывается примерно 15 тыс. новых счетов. Яндекс.Деньги предлагают собственные банковские карты Mastercard категории World. К весне 2017 года пользователи сервиса выпустили около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт.