«Умные» очки Apple могут получить 3D-камеры и не иметь дисплея

в настоящее время в Apple ведётся работа над несколькими вариантами «умных» очков, причём один из них отличается необычным дизайном: включает в себя 3D-камеры и не имеет встроенного дисплея. Впрочем, финальный конструктив ещё не определился, и Apple пытается понять, какой набор функций предоставит пользователям оптимальное с точки зрения удобства и возможностей окружение.

«Существенная доля экспериментов, как отмечают информированные источники, вертится вокруг идеи очков, которые призваны переместить камеры, сенсоры и экраны со смартфонов на лицо пользователя. Тем не менее, несмотря на воодушевление вокруг инструментов ARKit, компания всё ещё не уверена в том, какое применение могло бы быть наиболее привлекательным для подобного носимого устройства», — сообщают журналисты FT.

Повторимся, что сведения о разработке в недрах Apple высокотехнологичных очков звучат не впервые. Кроме того, за последние 1,5 года купертинцы наняли множество известных инженеров и исследователей с большим опытом работы в таких областях, как оптика и закрепляемые на голове дисплеи. Ряд инженеров в прошлом трудились над созданием шлемов Oculus Rift и Microsoft HoloLens.

В ноябре прошлого года издание Bloomberg писало, ссылаясь на информаторов, близких к разработке устройства: «Хотя речь пока идёт об исследовательской фазе, устройство будет подключаться без проводов к iPhone, демонстрировать изображения и другую информацию в поле зрения пользователя, и, возможно, использовать функции дополненной реальности».

Кроме того, в июньской сессии вопросов и ответов на Reddit один из анонимных сотрудников Foxconn сообщил, что очки получат микрофон для команд Siri, а также акселерометр для анализа движений головы. По его же словам, очки Apple не получат камеры из-за стремления компании обеспечить хорошие показатели автономной работы. Теперь Financial Times сообщает о возможности интеграции стереокамеры. Если «умные» очки Apple когда-нибудь выйдут на рынок, то помимо различных функций наверняка получат несколько вариаций размеров оправ для мужчин и женщин, а также некоторый набор цветовых исполнений.