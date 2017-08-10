На Украине начались облавы на майнеров Bitcoin и других криптовалют

На украинских майнеров криптовалют (Bitcoin, Ethereum и др.) разворачивают массовые облавы. Юристы на протяжении последних нескольких месяцев отмечают повышенный интерес со стороны СБУ к сфере «добычи» виртуальных денег.

Уже известно о четырех случаях обысков на площадках, которые произошли один за другим. «Думаю, что площадки пеленгуют. Как именно - сложно сказать. Это может быть потребление электроэнергии, информация по тусовке, отслеживают кто и сколько оборудования закупил для майнинга», — рассказал источник.

Киберпредпринимателям вменяют незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и даже уклонение от уплаты налогов.

При этом, помимо административного правонарушения, штрафов и конфискации недешевого оборудования, «майнерам» вполне реально может грозить и уголовная ответственность.