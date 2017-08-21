Google начал показывать превью видео в результатах поиска

Поисковик Google начал показывать шестисекундные превью видео в результатах поиска. Нововведение поможет пользователям быстрее определять нужный ролик.

Видео отображаются справа от результатов поиска и проигрываются без звука. Функция работает для всех видео, а не только для роликов YouTube. В компании считают, что данная опция позволит пользователям точнее определять искомое видео.

В блоге компании отмечается, что на данный момент функция работает в мобильном браузере Google Chrome для Android и только для англоязычных роликов на территории США. В Google добавляют, что превью будут автоматически запускаться только при подключении устройства к интернету по Wi-Fi.