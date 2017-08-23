Житель Новополоцка погиб от удара током во время экстремального селфи на ЛЭП

Житель Новополоцка трагически погиб, пытаясь сделать экстремальное селфи. Об этом рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Парень погиб в результате поражения током и падения с высоковольтного столба.Трагедия произошла на берегу реки Западная Двина еще 19 августа.

Следователи установили, что группа друзей отдыхала у реки. В какой-то момент 21-летний парень отлучился, а через несколько минут его друзья услышали треск электричества.

"Даже было небольшое возгорание. Молодой человек скончался на месте, пораженный электрическим током, а также получив травмы при падении с высоты", - пояснила Светлана Сахарова.

В руке у погибшего медики обнаружили расплавленный мобильный телефон. Что именно погибший делал с ним до трагедии, установит экспертиза. Основная версия – парень пытался сделать необычное селфи и погиб.