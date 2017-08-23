Житель Новополоцка погиб от удара током во время экстремального селфи на ЛЭП

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Житель Новополоцка трагически погиб, пытаясь сделать экстремальное селфи. Об этом рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Парень погиб в результате поражения током и падения с высоковольтного столба.Трагедия произошла на берегу реки Западная Двина еще 19 августа. 

Следователи установили, что группа друзей отдыхала у реки. В какой-то момент 21-летний парень отлучился, а через несколько минут его друзья услышали треск электричества. 

"Даже было небольшое возгорание. Молодой человек скончался на месте, пораженный электрическим током, а также получив травмы при падении с высоты", - пояснила Светлана Сахарова.

В руке у погибшего медики обнаружили расплавленный мобильный телефон. Что именно погибший делал с ним до трагедии, установит экспертиза. Основная версия – парень пытался сделать необычное селфи и погиб. 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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