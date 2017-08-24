Samsung представила новый флагманский смартфон Galaxy Note 8. Презентация прошла вчера в Нью-Йорке.

Новый смартфон получил экран диагональю 6,3 дюйма с разрешением Quad HD. Задняя панель устройства оснащена двойной камерой – каждая по 12 Мпикс. Камеры оснащены оптическим стабилизатором изображения.

Корпус выполнен из стекла и металла, обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В основе Galaxy Note 8 лежит восьмиядерный процессор. Оперативная память – 6 ГБ, встроенная –64, 128 или 256 ГБ.

Вместе с устройством пользователи получают обновленный стилус S Pen. Флагманский смартфон будет поставляться с операционной системой Android 7.1.1.

Продажи устройства начнутся уже в сентябре. Например, в России гаджет будет стоить 69 990 российских рублей и будет доступен уже с середины следующего месяца.