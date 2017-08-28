Из-за ошибки Google половина Японии осталась без интернета

Небольшая ошибка специалистов Google привела к отключению интернета на большей части территории Японии.

Дело в том, что сотрудники американской компании ввели неверные данные в протоколе динамической маршрутизации. Из-за этого пользователи крупных японских интернет-провайдеров не могли подключиться к Сети или наблюдали крайне низкую скорость соединения на протяжении нескольких часов.

Японским пользователям оказались недоступны многие важные сервисы: государственные и социальные порталы, банковские сайты, системы онлайн-бронирования и многие другие. Местные СМИ сообщают, что расследованием инцидента уже занимается Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии.

Google уже принесла извинения за этот неприятный инцидент. Сотрудник компании отметил, что неисправность была устранена в течение восьми минут после поступления обращения.