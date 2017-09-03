Обновление Fall Creators Update для Windows 10 выйдет 17 октября

Microsoft сообщила, что выпустит следующее крупное обновление для Windows 10 под названием Fall Creators Update 17 октября. Компания тестировала его на протяжении почти всего последнего года.

Обновление включает целый ряд нововведений и изменений, самое крупное из которых — поддержка платформы Windows Mixed Reality, предназначенной для VR-шлемов от Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Некоторые эти устройства поступят в продажу одновременно с выходом Fall Creators Update, некоторые — позже, но до конца года.

Часть нововведений редмондский гигант был вынужден отложить до начала следующего года. Это, например, касается функции Timeline, которая позволит пользователям Windows 10 переключаться между различными устройствами, в том числе — между смартфонами под управлением iOS и Android. Также разработчики задержат релиз универсального буфера обмена, предназначенного для копирования данных с компьютера на мобильные устройства и наоборот.

В Windows 10 с выходом осеннего обновления появится функция People, которая позволит закреплять любимые контакты на панели задач. Также Microsoft добавит возможность под названием OneDrive Files On-Demand. С ней пользователям не нужно будет постоянно синхронизировать файлы из фирменного облачного хранилища компании или целиком загружать папки: все элементы будут видны изначально, а нужный контент можно будет скачать.

В октябре Microsoft начнёт внедрять новый пользовательский интерфейс операционной системы — Fluent Design. Обновление, в частности, сделает дизайн встроенных приложений более утончённым.

Одно из самых примечательных изменений, не претендующих на звание глобальных — функция быстрого выбора эмодзи, которая активируется сочетанием клавиш «Win+.» или «Win+;». Также Microsoft добавит бета-версию программного обеспечения для отслеживания взгляда и ряд крупных улучшений в плане работы стилусов.

Компания значительно усовершенствует стандартное приложение Photos, позволив создавать через него истории на манер Instagram — с картинками, видеороликами, музыкой и трёхмерными объектами. Также Microsoft улучшит игровой режим и добавит новые элементы защиты от вирусов и уязвимостей в Windows Defender.

На данный момент разработчики вносят в обновление финальные штрихи, а подписчики программы Windows Insider тестируют последние сборки на наличие багов. Работы по «отшлифовке» программного кода Fall Creators Update и исправлению обнаруженных тестерами ошибок должны завершиться к концу сентября, и первыми обновление смогут опробовать именно инсайдеры. Теперь Microsoft переходит к работе над следующим крупным обновлением для операционной системы, известным под кодовым названием Redstone 4.