Apple представила новые iPhone

Apple представила в Калифорнии iPhone 8 и 8 Plus. Смартфоны внешне не сильно отличаются от прошлогодних iPhone 7 и лишь получили заднюю крышку из стекла. Также телефоны получили беспроводную зарядку. Гаджеты доступны в трех цветах: черном, серебряном и розовом. В Apple утверждают, что iPhone 8 получили самое прочное на рынке стекло и при этом сохранили водонепроницаемость и защиту от пыли.

Новые iPhone получили шестиядерный новый процессор A11 Bionic, благодаря которому увеличилось быстродействие аппарата. Также в компании обновили камеры смартфонов, хотя разрешение осталось прежним — 12 мегапикселей. iPhone 8 Plus с двойной камерой получил улучшенный портретный режим и фильтры для него.

Старт продаж устройств начнется 22 сентября по цене от 700 долларов за iPhone 8 и от 800 долларов за iPhone 8 Plus.

Также Apple анонсировала выпуск iPhone X с безрамочным экраном. Корпорация ведет прямую трансляцию презентации на собственном сайте.

Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который занимает практически всю фронтальную панель. Он имеет разрешение 2436 на 1125 точек. В верхней части фронтальной панели расположена прорезь под разговорный динамик, фронтальную камеру и сенсоры.

Для разблокировки в Apple разработали технологию распознавания лица. В компании утверждают, что это самый безопасный способ защиты и iPhone X практически невозможно взломать. Также с помощью Face ID можно осуществлять платежи, так как она имеет поддержку Apple Pay.

Оба модуля основной камеры получили оптическую стабилизацию, как у Samsung Galaxy Note8. Основной сенсор имеет апертуру f/1.8, а второй с двукратным зумом —f/2,4. У iPhone 8 эти показатели составляют f/1.8 и f/2.8 соответственно. Двойная фронтальная камера также может делать снимки в портретном режиме с размытым фоном. Как и iPhone 8, «юбилейный» iPhone получил беспроводную зарядку.

Смартфон будет доступен только в версиях на 64 и 256 гигабайт по цене от тысячи долларов. Старт продаж назначен на 3 ноября.