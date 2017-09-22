В России стартовал предзаказ на новые модели iPhone

Крупнейшие российские сотовые ритейлеры и сотовые операторы открыли возможность предварительного заказа смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а оформить заказ на iPhone X можно будет в конце октября.

Apple 12 сентября представила новое поколение iPhone — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х. Первые две модели выполнены в новом корпусе из алюминия и стекла в трех цветах: серебриостом, золотом и цвете "серый космос". iPhone X с обеими панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлен в двух цветах: серебристый и "серый космос".

Все три смартфона оснащены процессором A11 Bionic и поддерживают применение технологий дополненной реальности. Кроме того, в новых iPhone реализована возможность беспроводной зарядки.

Смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus будут доступны в России с 29 сентября по цене от 56,99 тысячи рублей, iPhone Х появится в продаже 3 ноября и будет стоить от 79,99 тысячи рос. рублей.