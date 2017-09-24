Обнаружена новая версия опасного банковского Android-трояна Svpeng

«Лаборатория Касперского» предупреждает о появлении новой модификации вредоносной программы Svpeng, атакующей устройства под управлением операционных систем Android.

Svpeng — это мобильный банковский троян. Обнаруженная версия зловреда получила функциональность кейлоггера: программа способна записывать нажатия клавиш на устройстве, что позволяет перехватывать конфиденциальную информацию, скажем, логины и пароли.

Троян распространяется через вредоносные веб-сайты под видом фальшивого Flash-плеера. После проникновения на устройство Svpeng запрашивает права доступа к функциям для людей с ограниченными возможностями. В результате, зловред приобретает много дополнительных привилегий: например, получает доступ к интерфейсу других приложений и возможность делать скриншоты экрана каждый раз, когда на виртуальной клавиатуре набирается символ.

Вредоносная программа способна перекрывать окна других приложений. Это позволяет трояну выводить собственное фишинговое окно поверх интерфейса банковского приложения — такая тактика позволяет ввести жертву в заблуждение и получить конфиденциальные данные.

Кроме того, троян назначает себя приложением для SMS по умолчанию, получает доступ к контактам, а также выдаёт себе права совершать звонки. Плюс ко всему блокируются любые попытки отключить администраторские привилегии зловреда. Таким образом, троян делает своё удаление максимально трудным.

Основная часть атак новой версии Svpeng пришлась на Россию (29 %), Германию (27 %), Турцию (15 %), Польшу (6 %) и Францию (3 %).