Создан первый чат-бот, помогающий проходить административные процедуры

Чат-бот Док-Менеджер объясняет на понятном языке, как собирать и оформлять документы, получать справки или регистрировать деятельность. В чате с ботом можно скачать шаблоны заявлений, образцы справок, посмотреть на карте расположение ближайшего исполкома. Бот работает бесплатно и доступен всем, у кого есть приложение Telegram. К проекту недавно подключились Единый расчетно-справочный центр г.Минска и служба “Одно окно” Минского городского агентства обслуживания населения.

Все алгоритмы в чате основаны на белорусских законах: их создают профессиональные юристы. Док-Менеджер уже предлагает свою помощь в 16 разноплановых административных процедурах, включая запись ребенка в детский сад, регистрацию машины в ГАИ, получение карты поляка или визы. Бот даже дает свои рекомендации по животрепещущей теме “как не стать тунеядцем”. Дальше будет больше: создатели обещают каждую неделю добавлять как минимум по одной процедуре.

Сам бот понятен интуитивно: пользователь со старта выбирает, какой документ хочет оформить, а затем нажимает на кнопки с ответами — «да», «нет», «далее». В чате могут появляться картинки с инструкциями и списками документов — картинку можно сохранить в галерею, чтобы не запоминать полный перечень бумаг.

Проверить первого белорусского чат-бота для общения с государством можно по ссылке, или забив в поиске мессенджера Telegram имя @belgosbot. На сайте официальном сайте проекта docmanager.by есть вся информация о боте, видео-мануал по общению с ним и адрес, куда можно отправлять отзывы.