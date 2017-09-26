velcom запустил цифровое ТВ на телевизорах с Android TV

Мобильный оператор velcom запустил цифровое интерактивное ТВ voka на телевизорах и приставках с поддержкой Android TV. Смотреть 60 телеканалов и посещать онлайн-кинотеатры с пультом в руке можно в любой точке страны.

Цифровое ТВ могут принимать телевизоры с поддержкой технологии Android TV. С ней «дружат» практически все современные модели Sony, Philips и Sharp. Для доступа к медиаконтенту voka также можно использовать приставку Xiaomi Mi Box. Надо лишь загрузить приложение voka из магазина приложений Google Play своего телевизора или приставки. Стоимость подписки аналогична той, что действует при просмотре видео со смартфона или компьютера.

Телевизор может транслировать «умное» ТВ через 3G-сеть velcom, которая охватывает свыше 96% территории Беларуси. В этом случае интернет-трафик не тарифицируется. Смотреть ТВ также можно с помощью сетей других операторов связи вне зависимости от технологии (ADSL, GPON, Ethernet или Wi-Fi). Быть при этом абонентом velcom не обязательно.

Зрителям предлагают порядка 60 телеканалов и библиотеку из 10 тыс. фильмов и сериалов. Также открыт доступ к онлайн-кинотеатрам Megogo и «Амедиатека» с премиальным контентом от HBO, Fox, Showtime, Starz и BBC. Например, можно найти последние сезоны «Игры престолов», «Мира дикого запада», «Карточного домика» и «Силиконовой долины» как в переводе, так и на языке оригинала с субтитрами. Часть контента доступна в форматах Full HD и Ultra HD.

Приложение для телевизоров позволяет настраивать различные профили пользователей с учетом возрастных категорий и личных предпочтений, смотреть историю просмотров (возвращаться к недосмотренной передаче) и использовать родительский контроль. Предусмотрены и интерактивные функции: «перемотка» эфира, пауза и семидневный архив телепередач. На один аккаунт можно подключить до пяти устройств – это значит, что смартфон можно сменить на телевизор, или наоборот.

Первые 30 дней цифровое ТВ можно смотреть бесплатно. Кроме того, первую неделю предлагают свободно пользоваться кинозалами и онлайн-кинотеатрами.

Вскоре velcom также запустит приложения и для других популярных платформ Smart TV.