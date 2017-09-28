Представлена обновлённая Nokia 3310 с поддержкой 3G

Компания HMD Global представила легендарный телефон Nokia 3310 в новой модификации, главная особенность которой — поддержка сетей 3G.

Когда в начале года была представлена новая Nokia 3310 (2017), в частности с 2-мегапиксельной камерой и слотом для карт microSD, многих разочаровало, что телефон не будет поддерживать третье поколение мобильной связи, так как в некоторых странах (в Австралии, Сингапуре, США и Южной Корее) уже запущен процесс отключения сетей 2G.

Теперь же HMD официально представила обновлённую Nokia 3310 с поддержкой 3G. Она также будет поставляться в новых цветах (помимо жёлтого и красного, появятся чёрный и голубой) и будет оснащена новым пользовательским интерфейсом, содержащим бо́льшие возможности кастомизации (можно будет менять местоположение иконок и выбирать цветовую тему оформления из 6 доступных). Однако при этом по сравнению с 2G-версией существенно сократилось время автономной работы устройства в режиме разговора — с 22 часов до 6 с половиной.

Стоить новая Nokia 3310 будет 69 евро и поступит в продажу в середине октября.