Власти запретили россиянам покупать оружие для игры Counter-Strike

Роскомнадзор сообщил о блокировке 21 сайта, занимавшегося продажами предметов для последней версии игры Counter-Strike — Global Offensive.

Решения о блокировке данных ресурсов принимались Федеральной налоговой службой (ФНС). В Роскомнадзоре отмечают, что внутриигровые предметы продавались за реальные деньги путем осуществления ставок.

В ФНС решили, что такого рода деятельность является разновидностью азартных игр. Соответственно, такие сайты являются аналогами интернет-казино, только для молодой интернет-аудитории, заключили регулирующие ведомства.

Global Offensive — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. По хронологии выходов это на данный момент последняя игра в серии Counter-Strike. Как и все игры серии, она посвящена противостоянию террористов и подразделений специального назначения. Выход игры состоялся в 2012 г.

Напомним, ФНС получило право внесудебной блокировке сайтов в 2015 г. С тех пор ФНС стала самым активным ведомством по числу заблокированных сайтов в России. Ежедневно блокируется несколько сотен ресурсов.