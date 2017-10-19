Samsung разрешила запускать Linux на смартфонах Galaxy S8 и Note 8

Компания Samsung запустила проект, в рамках которого пользователи смогут запускать рабочий стол и приложения Linux на некоторых мобильных устройствах компании.

Предполагается, что разработчики смогут заниматься написанием кода в прямо на ходу, используя фаблет Note 8 или смартфоны Galaxy S8 и S8+. Потом они смогут продолжить работу в более комфортных условиях, подключив к этому же устройству большой монитор, клавиатуру и мышь.

Linux on Galaxy представляет собой приложение, которое позволяет запускать на смартфоне несколько операционных систем, сообщает компания в официальном заявлении, то есть в данном случае — предпочтительный для разработчика дистрибутив Linux. В настоящий момент приложение проходит стадию тестирования. Тех пользователей, которые пройдут регистрацию на странице seap.samsung.com/linux-on-galaxy, компания обещает уведомить, когда оно будет доступно.