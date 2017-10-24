Bad Rabbit: в России грядёт эпидемия нового шифровальщика

«Лаборатория Касперского» предупреждает о том, что в России наблюдаются атаки опасной вредоносной программы — шифровальщика Bad Rabbit. Эти нападения могут вылиться в очередную масштабную эпидемию.

Предварительный анализ показывает, что зловред распространяется через ряд заражённых сайтов российских СМИ. Все признаки указывают на то, что это целенаправленная атака на корпоративные сети.

После проникновения на компьютер жертвы вредоносная программа шифрует пользовательские файлы. Для восстановления доступа к закодированным данным предлагается заплатить выкуп в размере 0,05 биткойна, что по современному курсу примерно эквивалентно 283 долларам США или 15 700 рублям. При этом злоумышленники предупреждают, что в случае промедления цена за расшифровку вырастет.

Подробности о схеме распространения Bad Rabbit пока отсутствуют. Не ясно и то, можно ли расшифровать файлы. Но уже известно, что большинство жертв атаки находятся в России. Кроме того, похожие нападения зафиксированы в Украине, Турции и Германии, но в значительно меньшем количестве.

В нынешнем году российские пользователи уже попадали под удар двух нашумевших шифровальщиков. Речь идёт о зловредах WannaCry и ExPetr (он же Petya). «Лаборатория Касперского» отмечает, что организаторы атаки Bad Rabbit используются методы, похожие на те, что наблюдались в ходе киберкампании ExPetr. Однако связь между двумя этими атаками пока не подтверждена.

По имеющимся данным, из-за атаки Bad Rabbit пострадали российское информационное агентство «Интерфакс» и онлайн-издание «Фонтанка». На момент написания заметки корреспондентам 3DNews не удалось открыть эти ресурсы.

«Из-за хакерской атаки в работе серверов Интерфакса возник сбой. Технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем», — пишет в Twitter «Интерфакс».

Очевидно, что атака Bad Rabbit тщательно готовилась. Эксперты по вопросам информационной безопасности занимаются изучением проблемы и поиском методов расшифровки файлов. Мы будем следить за развитием событий.