В Беларуси разрабатывается оборудование для всепогодных спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков во время VII Белорусского космического конгресса, сообщает БЕЛТА.

"Во время конгресса работает выставка космических технологий. На ней представлены разработки, выполненные по союзной программе "Мониторинг-СГ". Здесь можно увидеть интересную аппаратуру, которая разрабатывается белорусскими специалистами. Например, представлены основные элементы фазированной антенной решетки для радара - это необходимый элемент всепогодного спутника. Действующий белорусский спутник работает сейчас в основном в оптическом диапазоне, поэтому из-за облаков местность может быть не видна из космоса, а всепогодные спутники позволяют получать данные в любую погоду", - сказал Александр Тузиков.

Кроме того, на выставке представлены приборы для калибровки космической аппаратуры, разработанные БГУ, технологии по обработке данных дистанционного зондирования Земли в интересах различных отраслей, в том числе лесного и сельского хозяйства.