LG представила премиальную линейку LG SIGNATURE

Бренд LG SIGNATURE объединил все самые передовые технологии LG, наивысшие достижения в области дизайна, качества исполнения и удобства использования. LG SIGNATURE создан для тех, кто живёт в одном ритме с большим городом, для активных и успешных, для эстетов и интеллектуалов. Все продукты обладают особым фирменным стилем, над которым работали лучшие специалисты, доводя до совершенства каждую деталь.

Первыми продуктами LG SIGNATURE стали привлекательный OLED-телевизор, поддерживающий разрешение 4K HDR, высокотехнологичная стиральная машина TWINWash, элегантный холодильник InstaView Door-in-Door и футуристический климатический комплекс.



OLED-телевизор, созданный на основе передовых технологий для максимального погружения

OLED-телевизор LG SIGNATURE серии W (65 дюймов) сочетает в себе передовые телевизионные технологии и дизайн премиум-класса, наглядно демонстрируя тот факт, что простота — это высшая форма усложнения. Благодаря формату «Изображение на стене» - плавности контуров и тончайшему профилю панели (2,57 мм), крепящемуся без зазоров к стене - кажется, что W7 левитирует в воздухе. Направленные вверх динамики и непревзойденное качество звука на базе технологии Dolby Atmos завершают создание эффекта полного погружения. Телевизор серии W7, как и другие OLED-телевизоры LG способен воспроизводить невероятно «живые» изображения с отображением идеального черного цвета и безграничной контрастностью картинки в расширенной цветовой палитре

OLED-телевизоры LG SIGNATURE серии G7 (77/65 дюймов) выполнены в фирменном формате «Изображение на стекле» (Picture-on-Glass), представляя собой ультратонкую OLED-панель толщиной всего 2,57 мм на полупрозрачной стеклянной основе и саундбар встроенный в лаконичную стильную подставку телевизора.

Все телевизоры серий W7 и G7 поддерживают формат Active HDR, отображающий HDR-контент с повышенной яркостью картинки и большей четкостью затененных деталей. Кроме того, в них реализована поддержка полного спектра HDR-форматов, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG (Hybrid Log Gamma). Платформа webOS 3.5 от LG вместе с улучшенным пультом Magic Remote и новой функцией Magic Link упрощают процесс контроля и доступа к контенту.



Элегантная, удобная и высокотехнологичная стиральная машина

Стиральная машина LG SIGNATURE категории TWINWash с двумя барабанами отличается элегантным минималистичным дизайном, дополненным изящной сенсорной панелью управления Quick Circle, встроенной в дверцу из закаленного стекла. В LG SIGNATURE имеются основное отделение (12 кг) и мини-отделение (2 кг), которые могут использоваться параллельно или независимо друг от друга.

Благодаря этому пользователи могут загружать в машину белье, требующее раздельной стирки - цветное и белое, требующее обычной и деликатной стирки, большие и маленькие партии, а также вещи детей и взрослых. С функцией деликатной сушки при более низкой температуре по сравнению с обычными сушильными машинами, LG SIGNATURE бережно относится к тканям, сохраняя их структуру и внешний вид. Технология автоматического дозирования жидкого моющего средства обеспечивает строго необходимое количество для стирки определенного объема белья. Стиральная машина LG SIGNATURE оснащена LG Centum System, обеспечивающей повышенную надежность прибора за счет передовой системы подвески.



Холодильник, который демонстрирует свежесть изнутри

Холодильник LG SIGNATURE — это новый взгляд на сочетание передовых технологий, материалов премиум-класса и удобства. Корпус из текстурированной стали подчеркивает минималистичный стиль. С помощью функции InstaView Door-in-Door тонированное отделение Door-in-Door становится прозрачным, если постучать по поверхности. Тем самым пользователь видит содержимое холодильника, не открывая дверцу, что предотвращает потерю холодного воздуха и обеспечивает энергосбережение. Кроме того, сенсорный дисплей, расположенный внутри отделения Door-in-Door, позволяет регулировать температуру в холодильной и морозильной камерах, а также контролировать работу гигиенического фильтра и активацию дополнительных функций.

Функция Auto Open Door автоматически открывает дверцу холодильника с помощью специального датчика, расположенного в его основании. Внутренняя поверхность холодильника выполнена из нержавеющей стали, светодиодная подсветка каждой полки в холодильной камере облегчит поиск продуктов и обзор внутри. Специальный гигиенический фильтр Hygiene Fresh+ позволит устранить бактерии и будет препятствовать образованию неприятных запахов. Для более комфортного доступа к продуктам в морозильной камере предусмотрено автоматическое выдвижение ящиков. Холодильник LG SIGNATURE также оснащен надежным инверторным линейным компрессором (10 лет гарантии) от LG.



Климатический комплекс, который очищает воздух прямо у вас на глазах

Специалисты компании LG уверены, что нет ничего важнее чистого воздуха. Прозрачная панель изящного климатического комплекса LG SIGNATURE позволяет своими глазами наблюдать, как происходит процесс очистки воздуха. Устройство использует современную технологию Watering System, основанную на применении воды для фильтрации вредных химических и загрязняющих веществ, система обеспечивает быстрое достижение комфортного уровня влажности в помещении.

Аппарат оборудован системой Black Filter System, которая позволяет многократно использовать фильтры в течение 10 лет без замены, экономить средства и сохранять окружающую среду. Не все загрязнения визуально определимы, особенно опасны для здоровья самые мелкие частицы пыли и загрязнения, не имеющие выраженного запаха.

Индикатор Smart Indicator, расположенный на панели управления, оценивает качество воздуха в количественных показателях по категориям PM10, PM2,5 и даже PM1,0 и выводит показания на дисплей. Уровень чистоты воздуха рассчитывается исходя из концентрации пыли и запахов (газов), классифицируется четырьмя уровнями и отражается цветовым индикатором.