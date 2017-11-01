Microsoft закрыла премиум-подписку Outlook.com и перенесла её возможности в Office 365

Microsoft перенесла платные возможности Outlook.com вроде отсутствия рекламы в Office 365. В результате компания закрыла самостоятельную премиум-подписку почтового сервиса, стоимость которой составляла $49,95 в год. Если вы являетесь пользователем Office 365, то уже сейчас должны получить доступ ко всем нововведениям — теперь они часть сервиса.

Самым большим преимуществом премиум-подписки Outlook.com было отсутствие рекламы, но это не единственное её достоинство. Пользователи Office 365 получают ещё и дополнительное пространство в почтовом ящике. Если вы подписчик Office 365 Home или Personal и уже используете 12 Гбайт места или больше, то вас ждёт сюрприз в виде 50 Гбайт пространства.

Microsoft улучшила средства проверки писем на наличие вредоносных программ и добавила бесплатную техническую поддержку для почтовых аккаунтов Outlook.com. Все пользователи Office 365 Home уже должны получить доступ к нововведениям.

Пользовательские доменные имена ящиков останутся только у существующих клиентов редмондского гиганта. «Самостоятельное предложение Outlook.com Premium более не доступно новым подписчикам, — пишет Microsoft. — Существующие клиенты могут обновлять подписку и пользоваться её преимуществами и дальше».

В отдельном документе компания пишет, что продолжит предлагать пользовательские доменные имена существующим подписчикам, но также работает над функцией, которая «позволит переносить домены в сервисы других провайдеров».