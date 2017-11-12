Google будет блокировать нежелательные перенаправления

Ориентируясь на отзывы пользователей, компания Google намерена ввести долгожданное обновление в новую версию своего браузера Google Chrome 64.

Данное обновление касается блокировки автоматического перенаправления с рекламных объявлений на сторонние ресурсы рекламируемого продукта.

Вместо этого, ссылки, встроенные в рамку сайта, будут выведены в отдельную колонку информации, в которой пользователь может ознакомиться с ними и уже по своему собственному желанию решить, стоит ли ему переходить по ним или нет.

Помимо этого будут устранены перенаправления, которые активируются после открытия новой вкладки. Все мы сталкивались с ситуацией, когда при открытии страницы открывается соседняя вкладка с рекламой чего бы то ни было. Отныне этот беспорядок, хотя бы в рамках следующих версиях Google Chrome, намерены прекратить. Однако конкретно данная опция будет касаться уже не Google Chrome 64, а её преемницы, версии 65, и подобные рекламные объявления также сведутся до уровня кликабельных ссылок на исходной странице. На данный момент версия 64 находится на стадии проекта, в то время как Google Chrome 63 проходит этап тестирования.

Помимо этого, компания намерена ввести отдельный инструмент для разработчиков: консоль под названием Abuse Experiences Report. Данный аппарат поможет авторам веб-сайтов отследить, какая именно реклама была встроена в их страницу и, при желании, заблокировать её самостоятельно.

Но здесь нужно помнить о следующем шаге: если разработчики не будут пользоваться данным инструментом, и реклама, содержащая в себе автоматические перенаправления, или самостоятельно открывающая новые вкладки в браузерах, не будет заблокирована в течение 30 дней, то Google Chrome заблокирует возможность открытия новых окон и вкладок для данного сайта в целом.