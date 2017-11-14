20 ноября 2017 года в Минске пройдет пресс-конференция "Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси" в преддверии ежегодной конференции Smart Taler 2017.
Темы пресс-конференции:
- Перспективы использования блокчейна в работе банковской системы;
- Возможности применения блокчейна в работе аудиторов и налоговых органов;
- Снизит ли блокчейн уровень незаконных или сомнительных операций;
- Как повышать уровень финансовой грамотности в случае внедрения блокчейна и криптовалют;
- Какие системные проблемы могут возникнуть при внедрении блокчейна;
- Стоит ли внедрять криптовалюты для расчетов всех участников экономики (включая физических лиц) или только для юридических лиц;
- Что такое ICO;
- Почему растет курс биткоина;
- Как можно заработать на криптовалюте обычному человеку.
Спикеры пресс-конференции:
- Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний BelHard;
- Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка;
- Денис Лавникевич, создатель первой белорусской криптовалюты Taler;
- Олег Сосновский, директор Центра банковских технологий.
Модератор - Сергей Дробышевский, партнер акселератора Insight, партнер проекта CryptoMarketing (by TDI).
Начало пресс-конференции в 12:00, регистрация участников начинается в 11:30 20 ноября, Дом Москвы, информационное агентство "Спутник Беларусь" (г. Минск, ул. Коммунистическая, 86). Просим аккредитоваться по телефону 8029 3245417 или по почте alisa@kv.by.
Напомним, что 25 ноября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017. Стать участником сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.
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