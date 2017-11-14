В Минске пройдет пресс-конференция "Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси"

20 ноября 2017 года в Минске пройдет пресс-конференция "Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси" в преддверии ежегодной конференции Smart Taler 2017.

 

Темы пресс-конференции:

  • Перспективы использования блокчейна в работе банковской системы;
  • Возможности применения блокчейна в работе аудиторов и налоговых органов;
  • Снизит ли блокчейн уровень незаконных или сомнительных операций;
  • Как повышать уровень финансовой грамотности в случае внедрения блокчейна и криптовалют;
  • Какие системные проблемы могут возникнуть при внедрении блокчейна;
  • Стоит ли внедрять криптовалюты для расчетов всех участников экономики (включая физических лиц) или только для юридических лиц;
  • Что такое ICO;
  • Почему растет курс биткоина;
  • Как можно заработать на криптовалюте обычному человеку.

 

Спикеры пресс-конференции:

  • Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний BelHard;
  • Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка;
  • Денис Лавникевич, создатель первой белорусской криптовалюты Taler;
  • Олег Сосновский, директор Центра банковских технологий.

Модератор - Сергей Дробышевский, партнер акселератора Insight, партнер проекта CryptoMarketing (by TDI).

Начало пресс-конференции в 12:00, регистрация участников начинается в 11:30 20 ноября, Дом Москвы, информационное агентство "Спутник Беларусь" (г. Минск, ул. Коммунистическая, 86). Просим аккредитоваться по телефону 8029 3245417 или по почте alisa@kv.by.

Напомним, что  25 ноября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017. Стать участником сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.

 

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий