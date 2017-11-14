20 ноября 2017 года в Минске пройдет пресс-конференция "Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси" в преддверии ежегодной конференции Smart Taler 2017.

Темы пресс-конференции:

Перспективы использования блокчейна в работе банковской системы;

Возможности применения блокчейна в работе аудиторов и налоговых органов;

Снизит ли блокчейн уровень незаконных или сомнительных операций;

Как повышать уровень финансовой грамотности в случае внедрения блокчейна и криптовалют;

Какие системные проблемы могут возникнуть при внедрении блокчейна;

Стоит ли внедрять криптовалюты для расчетов всех участников экономики (включая физических лиц) или только для юридических лиц;

Что такое ICO;

Почему растет курс биткоина;

Как можно заработать на криптовалюте обычному человеку.

Спикеры пресс-конференции:

Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний BelHard;

Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка;

Денис Лавникевич, создатель первой белорусской криптовалюты Taler;

Олег Сосновский, директор Центра банковских технологий.

Модератор - Сергей Дробышевский, партнер акселератора Insight, партнер проекта CryptoMarketing (by TDI).

Начало пресс-конференции в 12:00, регистрация участников начинается в 11:30 20 ноября, Дом Москвы, информационное агентство "Спутник Беларусь" (г. Минск, ул. Коммунистическая, 86). Просим аккредитоваться по телефону 8029 3245417 или по почте alisa@kv.by.

Напомним, что 25 ноября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017. Стать участником сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.