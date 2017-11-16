LG представила в Беларуси телевизор OLED G7

Компания LG Electronics представила на белорусском рынке новый телевизор OLED G7. G7 – это дизайн "Изображение на стекле", революционное качество картинки, кинематографическое изображение, технологии Dolby Vision и Dolby Atmos, обновленный интерфейс и мультифункциональный современный пульт. Одним словом, все, что нужно для погружения в новый яркий мир.

Телевизоры OLED G7 – это технологическое “комбо”: сочетание Dolby Vision и Dolby Atmos превращает телевизоры OLED G7 в полномасштабный центр развлечений в любом доме. Это комплексное решение признали лучшие профессионалы киностудий и дистрибьюторы по всему миру.

«Благодаря полной интеграции технологий Dolby Vision и Dolby Atmos в наших последних OLED-моделях зрители смогут в полной мере насладиться магией кино и посмотреть свои любимые фильмы с оригинальной четкостью и глубиной изображения в том виде, в каком они были задуманы авторами», — сказал Брайан Квон (Brian Kwon), президент и главный исполнительный директор компании LG Home Entertainment.



Дизайн в стиле «Изображение на стекле»

OLED-панель имеет плавные линии и толщину всего 2,57 мм. В стойку телевизора уже встроен высококачественный саундбар.

Телевизоры OLED G7 представляют собой уникальное дизайнерское решение «Изображение на стекле». OLED-панель имеет плавные линии и толщину всего 2,57 мм. Высококачественный саундбар встроен в стойку телевизора и обеспечивает отличный уровень звука без дополнительных аудиокомпонентов. Телевизор OLED G7 крепится к стене без зазоров, поэтому у зрителя создается ощущение, будто он смотрит в окно, а не на экран.



Революционное качество картинки

Самоподсвечивающиеся пиксели дарят телевизорам LG с OLED-матрицей невероятную контрастность, а 10-битная панель — цветовой охват в миллиарды оттенков.

Телевизоры OLED G7 созданы на основе революционной технологии независимой подсветки пикселей. Самоподсвечивающиеся пиксели отображают идеальный черный цвет и обеспечивают невероятную контрастность изображения. На фоне идеального черного цвета палитра LG OLED раскрывается максимально ярко и сочно, формируя совершенно новое качество картинки.



Кинематографическое изображение и звук

OLED G7 создает кинематографическое качество изображения и звука благодаря технологиям Dolby Vision и Dolby Atmos.

Реализованные в одном устройстве технологии Dolby Vision и Dolby Atmos обеспечивают кинематографическое качество изображения и звука. Dolby Vision усиливает впечатление от просмотра телевизора благодаря повышенной яркости и контрастности картинки, а также расширенной палитре насыщенных оттенков. Dolby Atmos создает мощный аудиопоток, окружающий зрителя со всех сторон. Таким образом, во время кинопросмотра у зрителя создается ощущение, словно он находится в собственном камерном кинотеатре.



Современный пульт и обновленный интерфейс

Современный пульт Magic Remote и обновлённый интерфейс webOS 3.5 создают максимальный комфорт для погружения в новый яркий мир.

Современный пульт Magic Remote и обновленный интерфейс webOS 3.5 позволяют просматривать HDR-контент в Интернете и создавать собственный домашний кинотеатр в максимально комфортном режиме. В этом году пульт получил также несколько дополнительных кнопок: для быстрого доступа к онлайн-кинотеатру ivi, к функциям перемотки и Magic Zoom.

Телевизоры OLED G7 уже доступны в магазинах "5 элемент" и "Электросила" в двух диагоналях: 65" и 77" дюймов. А ознакомиться с подробными характеристиками инновационного LG OLED G7 можно на официальном сайте компании.