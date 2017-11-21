Курс биткоина превысил $8200

20 ноября курс биткоина достиг нового исторического максимума, превысив $8100. Согласно данным CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI), средневзвешенный курс биткоина достиг в воскресенье отметки $8101,91.

По данным сервиса CoinMarketCap, позволяющего отслеживать динамику показателей каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют, курс биткоина сейчас равен $8232. Общая капитализация криптовалютного рынка тоже достигла нового исторического максимума в размере $0,239 трлн.

Как полагают аналитики, стимулом к очередному старту роста стоимости биткоина стало объявление о заключении в минувшую субботу оператором криптовалютной биржи LedgerX фьючерсного контракта, срок действия которого истекает 28 декабря 2018 года. Согласно этому контракту, покупатель сможет приобрести в указанный срок биткоин по цене $10 000, что более чем на 20 процентов выше нынешней стоимости криптомонеты.

По оценкам экспертов, шансы на то, что покупатель останется с прибылью довольно низки — около 25 %. Тем не менее эта новость подстегнула цену на самую популярную на финансовом рынке криптовалюту. Несомненно, росту стоимости биткоина также способствовало сообщение о запуске минифьючерсов специализирующейся на управлении активами швейцарской компанией Vontobel и финансовой фирмой Leonteq Securities AG из Цюриха.