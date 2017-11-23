Новое поколение смартфонов iPhone SE появится весной 2018 года

Компания Apple намерена продолжить линейку бюджетных смартфонов iPhone SE. По сведениям китайских изданий, второе поколение телефонов появится на прилавках в первой половине 2018 г., а официальная презентация может быть назначена на март. Сообщается, что собирать iPhone SE2 будут на фабрике тайваньской компании Wistron в индийском Бангалоре.

Индийские ресурсы поделились инсайдерской информацией о технических характеристиках новой модели, которая получит примерно те же возможности, что и iPhone 7. Процессор Apple A10 Fusion дополнят 2 ГБ оперативной памяти, объем хранилища может составить 32 ГБ или 128 ГБ, модель оснастят двумя камерами на 5 МП и 12 МП. В сравнении со своим предшественником iPhone SE2 получит чуть более емкую батарею — 1700 мАч против 1624 мАч. В новом поколении обещают сохранить 4-дюймовый экран и технологию TouchID.

Ожидается, что основным рынком сбыта новой модели станут страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Индонезия, а также Индия. Предполагаемая стоимость iPhone SE2 в этих странах составит $450.