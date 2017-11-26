Microsoft добавит в Windows 10 популярные смайлики emoji

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Сборка Windows 10 версии 17046 приятно удивит пользователей возможностью использовать популярные смайлики emoji. Они используются на платформах macOS, Android, iOS, а теперь будут доступны и в программном обеспечении от Microsoft.
В корпорации отмечают, что наиболее удобным использование emoji будет для пользователей, которые используют сенсорный ввод, однако для компьютеров с клавиатурой смайлики будут также доступны при изменении настроек, при котором «клава» выбирается в качестве основного способа ввода.
Новая версия Windows 10 выйдет до конца текущего года.
Комментарии
Будут впихивать в 10ку невпихуемое, linux библиотеки, андроидные emoji скоро хэш-канкуляторы засунут и прочее, и жор оперативной пямяти будет такой, что 4Gb на поддержу самой операционки уже будет недостаточно)
Дык всё для того, чтобы заставить покупать, поеупать, покупать.
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